Hakkari’nin Çimenli köyünde Zap Suyu debisinin yükselmesi sonucu asma köprü sular altında kaldı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan ve şehrin meyve ve sebze ihtiyacının büyük bir bölümünün karşıladığı Çimenli köyünün Seyitler Mahallesi sakinlerinin Zap Suyu üzerinde ulaşımlarını sağlayan asma köprü sular altında kaldı. Tarım arazileri ve asma köprülerin büyük çapta zarar gördüğü Çimenli köyünde, onlarca kişinin tarım arazileri için kullandığı asma köprü ise sular altında kaldı.

Çimenli köyü Seyitler Mahallesi sakinleri, tarım arazileri için kullandıkları asma köprünün sular altında kaldığını söylediler. Köylüler, “Yaklaşık 5 yıl önce tarım arazilerimize ulaşabilmek için Zap Suyu üzerinde kullandığımız seyyar köprü, su debisi yükselince kaldırıyorduk. Azalınca da yeniden kuruluyorduk. Durumu öğrenen Hakkari Valiliği hemen harekete geçerek 45 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde bir asma köprü yaptırdı. Zap Suyu debisinin yükselmesiyle birlikte asma köprü sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte inşallah asma köprümüz valilik tarafından tekrar onarılır, aksi takdirde tarım arazilerimize ulaşmamız çok zor oldu” şeklinde konuştular.