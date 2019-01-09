LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin, "müzakere süreci sanki hiçbir şekilde kesintiye uğramamış, sanki müzakere süreci aynen devam ediyormuş gibi" hareket ettiğini belirterek, "Aslında Kıbrıs'ta bir müzakere süreci yok." dedi.

Kudret Özersay, New York'ta sürdürdüğü temasları Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) değerlendirdi.

Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs'taki Barış Gücü operasyonlarından sorumlu biriminin rapor hazırlamakta olduğuna işaret ederek, "1964'ün Mart ayından itibaren, çoğu zaman 6 aylık periyotlar şeklinde 55 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Sürekli olarak çok sayıda bu yönde rapor hazırlanmış ve Güvenlik Konseyi kararı alınmış durumda." diye konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının, BM Barış Gücü ile ilgili içinde bulundukları konforlu durumu, yani statükoyu aynen devam ettirmek istediklerini kaydeden Özersay, "Kıbrıs Rum tarafı, müzakere süreci sanki hiçbir şekilde kesintiye uğramamış, aynen devam ediyormuş gibi bir görüntü çizmeye çalışıyor. Rum tarafı, 'zaten müzakereler devam ediyor, zaten yeni bir süreç var. O nedenle Barış Gücü’nün görev süresine de Barış Gücü'ne de dokunmayınız' demeye getiriyor." şeklinde konuştu.

- "Aslında Kıbrıs'ta bir müzakere süreci yok"

İsviçre'nin Crans Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlığa uğramasıyla müzakere sürecinin kesintiye uğradığını hatırlatan Özersay, şunları söyledi:

"Aslında Kıbrıs'ta bir müzakere süreci yok. Kesintiye uğramış durumda. Kıbrıs'ta bir süreç yok şu anda. Sadece BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un durumun ne olduğunun tespiti yönünde çalışmaları var. Zaten Lute'un görevi müzakere yapmak ya da müzakerelere dahil olmak da değil. Sonuç alınabilecek yeni bir süreç başlatmaya değecek, genel sekreterin bir inisiyatif almasını anlamlı kılacak bir durum olup olmadığını tespit etmektir. Rum tarafının söylediği gibi 'müzakere süreci var da o nedenle barış gücünün statüsü aynen devam etmelidir' gibi bir yaklaşımın aslında hiçbir tutar tarafı yok."

Kıbrıs Rum tarafının, "Ada'daki Türk askerinin varlığı, BM Barış Gücü'nün varlığını da gerekli ve zorunlu kılıyor" şeklindeki açıklamalarına da tepki gösteren Özersay, "Türk askeri adaya 1974'te geldi. Oysa BM Barış Gücü 1964'te gönderildi. Gönderilme sebebi adadaki Türk askeri ile ilgili değil. Barış gücü toplumlar arası çatışmalar ve yaşanan sıkıntılar bağlamında 1964'te Kıbrıs'a gönderilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış ve Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans Montana kasabasında yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.