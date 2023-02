Ülkemizin gerçeği olan deprem hakkında bazı gerçeklere dikkatleri çekmek istiyorum. Öncelikle on ilimizde yıkıcı etki oluşturan ve bazı çevre illerde de etkili olan depremin sonucunda vefat eden insanlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara sabır, hastalarımıza şifalar diliyorum. Afad, madenci ve tüm gönüllü ekiplerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’nin her bölgesinden küçük büyük yardım elini uzatma yüceliğini gösteren tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum. Bu arada Dünya’nın her yerinden yardım eli uzatan insanlara teşekkürü bir borç bilirim.

Konumuza dönecek olursak deprem Türkiye’nin bir gerçeği… Sadece o mu? Hayır. Sel, heyelan, erozyon, çığ, şiddetli soğuk, kuraklık, yangınlar, volkanlar, kaya düşmeleri, nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, maden kazaları, böcek istilası, hortum, buzlanma, çamur akıntıları, sis, tipi, yıldırım, orman yangınları… Dünya’nın tanımladığı otuz bir afetin bir kısmını yazdım. Allah korusun, vermesin ama ülkemizde birçoğunun görülme olasılığı olan afetlere baktığımızda bu afetlerin bizlere pek de yabancı olmadıklarını hatta yıl içerisinde bazılarıyla küçük çapta dahi olsa karşılaştığımızı söyleyebilirim. Evet, şu an bizi deprem vurdu. Aslında biz kendimizi vurduk. Bu konuya birazdan değineceğim. Şu anda depreme yoğunlaştık ama diğer afetleri göz ardı etmemek lazım.

Biz bizi neden vurduk? Çok kaliteli diye satılan binalar toprak oldu. Deprem bölgesinde Toki tarafından yapılan binaların hiçbirine zarar gelmemiş. Ben sizlere iş ahlakından bahsetmeyeceğim çünkü her şey gün yüzü gibi ortada duruyor. Dikkat çekmek istediğim nokta şu: O ki devlet eliyle yapılan evler dimdik ayakta kalıyor, o halde devlet bu olaya el atmalı. Kanunlarda gereken maddeler var, biliyorum. Elbette kontrol mekanizması daha iyi çalışacaktır. Kastettiğim tam olarak bu da değil. Devlet kendi eliyle yaptırmalı.

İşte asıl mesele bu… Bizler sadece afetler meydana geldiği zaman canla başla çalışırsak sadece ölü ve yaralı sayısını azaltmaya çalışırız. Bu önemli değil mi? Elbette önemli ama daha önemlisi hiç kayıp vermemek veya en az kayıpla afeti atlatmak değil mi? Suçlular yakalandı, sorgulandı, hapse atıldı. Güzel… İyi ama öncesi için tedbir almak daha doğru olmaz mı? “Ben ona sağlam yap dedim!” demekle olmadığını bir kez daha gördük.

O zaman artık devletin bu işe el atma zamanı geldi. Allah devletimize zeval vermesin. Bu depremde de gördük ki yaraları en üst seviyede sarma gayretindeler. Bu, elbette devletimize yakışır bir vaziyettir. Benim istediğim konuyla direkt ilgilenecek bir devlet biriminin olmasıdır. Yer bilimci Prof. Dr. Naci GÖRÜR’ün de dediği gibi bir afet bakanlığı kurulmalıdır. “Afet ve İmar Bakanlığı” adında kurulacak bir bakanlık her yönüyle afetlerle ilgileneceği için afetlerin öncesi, sırası ve sonrası her yönüyle ele alınacaktır. Özellikle deprem, sel ve çığ gibi afetlerin ortak sorunu olan çarpık kentleşme veya sağlam olmayan yapıların çözümü peyderpey çözülecektir. Evet, şu an devletimiz var gücüyle deprem bölgesindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Zaman içinde bu konuyu değerlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Allah, milletimize, devletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın, afetlerden korusun, depremzede kardeşlerimizin yaralarını bir an önce sarsın inşallah.