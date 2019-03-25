Aslıhantepecik’te büyük coşku

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmalarına devam ediyor. Gittiği her mahallede çoşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Avcı, vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

Avcı, “1 Milyon 400 bin M2 taş döşendi”

Aslıhantepecik’e 30 bin metrekareye yakın taş döşendiğini söyleyen Başkan Avcı, komşu köylerle arasındaki yollara da sıcak asfalt döküldüğünü belirtti. Altıeylül Belediyesi olarak geçen 5 yıl içerisinde 1 milyon 400 bin metrekare taş döşendiğini açıklayan Avcı, “Bu döşenen taşların 1 milyon metrekaresini kırsal mahallelerimize döşedik. Kırsal mahallelerimizin daha 1 milyon 250 bin metrekare daha taşa ihtiyacı var. Geçtiğimiz 4-5 yılda 1 milyon 400 bin metrekareyi döşedik, inşallah önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde altyapısı bitmiş bölgelerimizin tamamının kilit parke taşını döşeyerek sizlerin ayakların çamurdan kurtaracağız. Maksadımız Altıeylül Belediyespor desteğiyle amatör spor kulüplerine destek vermek. Önümüzdeki dönemde de desteklerimiz devam edecek. Gençlerimizin spor yapması için inşallah bir saha yapmayı da söz veriyoruz” dedi.

Avcı, “Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği biz vereceğiz”

Her bir mahallede değerlendirilmeyen okulları Valilik bünyesinden alarak sosyal tesis ve mahalle konağı yapmayı planladıklarını anlatan Başkan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslıhantepecikli hanım ablalarımızda düğün salonu talep ediyorlar. Saha işiyle birlikte düğün ihtiyacınızı karşılayacak bir alanı hep beraber yapacağız. 1 Nisan’dan sonra 16 aydır olduğu gibi sizler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Ama milletin feraseti, bu milletin bilinci, bu milletin inancı İnşallah Cumhurbaşkanımızı hep beraber destekleyerek, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durarak, Cumhurbaşkanımızın en büyük destekçisi biziz demeye varız. Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği Altıeylül’den vereceğiz” şeklinde konuştu.

Avcı ziyaret ve incelemelerde bulundu

Altıeylül’ün farklı noktalarında yapıları süren ALGEM 2, millet kıraathanesi ve göçmen konutlarında yeralan çocuk parkı inşaatlarında da incelemelerde bulunan Avcı, Milletvekili Uygur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte Gökçeören, Çiftlik, Yenice ve Ovabayındır Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İnkaya ve Aynaoğlu Mahalleleri’nde de vatandaşlarla buluşan Başkan Avcı, Şehit Gökhan Bakır adına okutulan mevlide katıldı.

Kırsal Aslıhantepecik Mahallesi’nde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Avcı’ya AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri eşlik etti.