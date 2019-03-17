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Aslıhan’da Cumhur coşkusu

Seçim çalışmaları kapsamında Aslıhan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın Altıeylül Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, coşkulu bir şekilde karşılandı.

17 Mart 2019 Pazar 12:22
Aslıhan’da Cumhur coşkusu

Seçim çalışmaları kapsamında Aslıhan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın Altıeylül Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, coşkulu bir şekilde karşılandı. Düzenlenen mitingde konuşan Avcı, “Cumhur İttifakı, Hazreti Fatih’in duasıdır. Cumhur İttifakı Abdülhamit Han Hazretlerinin duasıdır. Cumhur İttifakı bu milleti, bu memleketi bölmeye çalışan zalimlere en büyük itirazdır” dedi.


Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Avcı çalışmalar kapsamında kırsal Aslıhan Mahallesi’nde düzenlenen mitinge katıldı. Avcı’ya Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan, MHP Altıeylül İlçe Başkanı İsmail Karaağaç, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen, meclis üyeleri, partilerin gençlik ve kadın kolları yönetici ve üyeleri eşlik etti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Avcı, mahalle sakinlerinden 31 Mart seçimleri için destek istedi. 31 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ve oluşturdukları Cumhur İttifakı’na en büyük desteği Altıeylül olarak vereceklerini söyleyen Avcı, coşkulu kalabalıkla birlikte şiir okudu.


Avcı, “Altıeylül ve büyükşehir için destek istedi”


Altıeylül ve kırsal mahallelere hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Avcı, Aslıhan’a 17 bin metrekare kilit parke taşı döşendiğini hatırlattı. Önümüzdeki süreçte daha fazlasını yapmak istediklerini ifada eden Başkan Avcı, “Aslıhan’ı daha konforlu bir hale getireceğiz. Altıeylül’de sadece ilçe belediyesi olarak kazanmamızın çok bir önemi yok. Onun için Aslıhan’da sadece Altıylül için değil, Büyükşehir’de de en büyük desteği Yücel Yılmaz başkanımıza vermeye var mısınız? İnşallah önümüzdeki süreçte düğün salonu ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Seçildikten sonra plan dahilinde bu ihtiyacınızı da gidermek için mücadele edeceğiz” dedi.


Avcı, “Gençlerimizi ihya edeceğiz”


Konuşmasında gençlere ve çocuklara verdikleri öneme vurgu yapan Başkan Avcı şunları söyledi:


“Gençlerimiz için önümüzdeki süreçte bir çalışma yaparak birkaç köyün beraber değerlendirebileceği spor kompleksleri yapmaya gayret ediyoruz. Biz gençlerimizi yetiştirmek için, çocuklarımızı yetiştirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Hazreti Fatih’in çok güzel bir sözü var; ‘Gençleri ihmal etmeyiniz. Zira gençleri ihmal ederseniz, gençleri ihya etmezseniz, o gençler inşa ettiğiniz şehirleri bir gün gelir yok eder’ diyor. Onun için geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlamak için yerel belediyeciler, yerel idareciler ve bir belediye başkanı olarak elimizden gelen imkânı sarf ederek elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cumhur İttifakı, Hazreti Fatih’in duasıdır. Cumhur İttifakı Abdülhamit Han Hazretlerinin duasıdır. Cumhur İttifakı bu milleti, bu memleketi bölmeye çalışan zalimlere en büyük itirazdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:22
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