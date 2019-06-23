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Aslı Nemutlu’nun ailesi genç kayakçıları İstanbul’da misafir etti

Aslı Nemutlu Genç Sporcular Kayak Spor Kulübü, kayakçı 14 sporcuya karne hediyesi olarak İstanbul’u gezdirdi.

23 Haziran 2019 Pazar 10:09
Aslı Nemutlu’nun ailesi genç kayakçıları İstanbul’da misafir etti

Aslı Nemutlu Genç Sporcular Kayak Spor Kulübü, kayakçı 14 sporcuya karne hediyesi olarak İstanbul’u gezdirdi.


Erzurum’da 2012 yılında kayak milli takımı kampında antrenman sırasında kaza sonucu hayatını kaybeden Aslı Nemutlu anısına, ailesinin kurmuş olduğu Aslı Nemutlu Genç Sporcular Kayak Spor Kulübü, 14 kayak sporcusuna karne hediyesi olarak İstanbul gezisi düzenledi.


Aslı Nemutlu Genç Sporcular Kayak Spor Kulübü, Kulüp Başkanı Metin Nemutlu ve eşi Ayşe Nemutlu ile birlikte Erzurum’da yaşayan ve daha önce hiç şehir dışına çıkmamış kayak sporcusu 14 öğrenciyi, karne ve tatil hediyesi için Erzurum’dan İstanbul’a götürdü. İstanbul’un tarihi ve turistlik yerlerini gezen öğrenciler gezinin ardından Erzurum’a döndü.


Gezi, Kulübün kurulmasında etkisi olan Aslı Nemutlu’nun Karacaahmette bulunan mezarını ve İstanbul Kadıköy Kalamış Parkı’nda bulunan Aslı Nemutlu heykelini ziyaret ederek başladı. Genç sporcular İstanbul’da, Türkiye’nin ilk büyük kedi parkı olan Aslan Park’ı, Bağdat Caddesi ve Kalamış Sahili’ni gezdi. Üç gün süren gezi boyunca tarihi ve turistlik yerleri adım adım gezen öğrenciler, Feribotla Avrupa yakasına geçip Eminönü’nde Kapalı Çarşı’yı, Ayasofya’yı, Çemberlitaş’ı, Sultanahmet Meydanı’nı ve Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret ederek vapurla İstanbul Boğaz turu attı.


İstanbul’a hayran kalan öğrenciler PTT Müzesi’ni gezdikten sonra Dolmabahçe Sarayı,ahmi Koç Müzesi, Beyoğlu’nda bulunan tarihi tünel ve Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline saygı duruşunda bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:09
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