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Biyografi Aslı Ilıcak kimdir nerelidir? Aslı Ilıcak DEVA Partisi İstanbul il yönetimi
Biyografi

Aslı Ilıcak kimdir nerelidir? Aslı Ilıcak DEVA Partisi İstanbul il yönetimi

AK Parti’den istifa ederek DEVA Parti adında bir parti kuran Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul il başkanlığının yönetimine FETÖ’den yargılanıp yıllarca hapis yatan Nazlı Ilıcak’ın kızı Aslı Ilıcak 70 kişilik İstanbul İl Yönetimine soktu. Peki Aslı Ilıcak kimdir? Aslı Ilıcak ne iş yapmakta?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:38:00 - 2020-11-24 10:42:01
Aslı Ilıcak kimdir nerelidir? Aslı Ilıcak DEVA Partisi İstanbul il yönetimi

Aslı Ilıcak 1972 doğumludur. Nazlı Ilıcak'ın ilk eşi Kemal Ilıcak'tı. Kemal Ilıcak'tan Mehmet Ali ve Aslı adında 2 çocuğu var. Nazlı Ilıcak'ın ikinci kocası ise Emin Şirin isimli işadamı oldu. Şirin ile olan eviliği kısa sürede boşanma ile sonuçlandı. Aslı Ilıcak’ın Kerem ve Asya adındı iki çocuğu vardır.

 

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