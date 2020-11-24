Aslı Ilıcak kimdir nerelidir? Aslı Ilıcak DEVA Partisi İstanbul il yönetimi

Aslı Ilıcak 1972 doğumludur. Nazlı Ilıcak'ın ilk eşi Kemal Ilıcak'tı. Kemal Ilıcak'tan Mehmet Ali ve Aslı adında 2 çocuğu var. Nazlı Ilıcak'ın ikinci kocası ise Emin Şirin isimli işadamı oldu. Şirin ile olan eviliği kısa sürede boşanma ile sonuçlandı. Aslı Ilıcak’ın Kerem ve Asya adındı iki çocuğu vardır.