Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli? Aslı Bekiroğlu hayatı!
Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu sosyal medyada paylaştıklarıyla zaman zaman yoğun eleştirilmekte. Aslı Bekiroğlu’nun hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile araştırılan bir isimdir. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, neler yapıyor? İşte Aslı Bekiroğlu biyografisi...
Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan Aslı Bekiroğlu, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. Televizyon ekranlarına 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.
Aslı Bekiroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
2013: Beni Böyle Sev (Ayça)
2015: Adı Mutluluk (Sera Yüksel)
2016: Gülümse Yeter (Yasemin Özdemir)
2016: İkimizin Yerine (Film)
2017: Yol Arkadaşım (Film)
2018: Dudullu Postası (Betül)
2018- 2019: Jet Sosyete (Melike Şahin)
2019: Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan Yılmaz)
2021: Yetiş Zeynep (Zeynep)