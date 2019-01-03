0553 313 94 23

Aslanlar kafese giren bakıcıyı öldürdü

03 Ocak 2019 Perşembe 17:12
Aslanlar kafese giren bakıcıyı öldürdü

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın Andican vilayetindeki bir hayvanat bahçesinde kafese giren bakıcı, 2 aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, vilayetin Hocaabad ilçesindeki bir hayvanat bahçesindeki 2 aslan, kafeslerine giren bakıcı H.A'ya saldırdı. Aslanların saldırısına uğrayan 45 yaşındaki bakıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İş güvenliği kurallarının ihmalinin de göz önünde bulundurulduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp Kurumunun ilk tespitlerine göre bakıcı, saldırıda boyun ve vücudundaki çok sayıda derin yara oluşması sonucu öldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:12
  1. hayvanat bahçesi
  2. Özbekistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması
    1. Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması
    2. İnternette yeni dönem başladı! AKN..
    3. Cildimiz ile ilgili yanlış bilinenler
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    5. Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması
    6. Balıkçı ağına takılan sakar meke..
    7. Terör uzmanından Türkiye'ye kritik..
    8. Ders çalışmıyorsa gözlerinde bir..
    9. Marmaris'te sağanak ve rüzgar
    10. Polis memurunun hareketi yürekleri..
    11. Akademisyen Şenel, son yolculuğuna..
    12. Bırakın da ödevini kendisi yapsın..
    13. Recep Gürkan'ın "Adrianoupolis'li yeni..
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    15. CHP'den "bize neden oy verilmiyor?"..
    16. Döviz kurları
    17. Bebek ateşlenirse...
    18. YÖK'ten öncelikli alanlar için..
    19. 2 Türk kız öğrenci ölü bulundu
    20. Aslanlar kafese giren bakıcıyı öldürdü
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti