Aslan’dan “Urfalılık ruhu” çağrısı

Şanlıurfa’nın Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Saatçi Aslan, proje bilgisinden yoksun, donanım sahibi olmayan adayların ancak rakiplerinin özel yaşantısını siyasete alet ettiğini belirterek, rakiplerine Urfalılık ruhuna bağlı kalmaları gerektiğini vurguladı.

Şanlıurfa’da Saadet Partisi’nden Karaköprü İlçe Belediye Başkan adayı olan iş kadını Essum Saatçi Aslan, her kesim ile buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlara projelerini anlatan Aslan, rakiplerine seslenerek, Urfalılık ruhuna yakışır bir siyaset yapmaları için çağrıda bulundu. Bir siyasetçinin özel hayatı eleştirmenin yerine vatandaşa proje sunması gerektiğini ifade eden Aslan, özel yaşantının siyasete alet edilmesi siyaseti çirkinleştirdiğini dile getirdi.

Aslan, sadece Şanlıurfa’da doğanların değil, Urfa’da yaşayan, ekmeğini bu kentte kazanan herkesin “Urfalılık ruhuna” sahip olması gerektiğini belirterek, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Biz ne kadar birlik ve dayanışma içinde olursak o kadar hakkımızı alırız. Kısır çekişmeleri, dedikoduları, özel yaşantılarla uğraşmayı bir tarafa bırakıp herkes Urfa için ne yapacak, ne yapılması gerekir, bunu tartışmalıdır” dedi.

“Herkesi kenetlenmeye davet ediyorum”

Memleket olarak herkesi birbiriyle kenetlenmeye davet eden Aslan, “O, bu, şu ayırımı yapmadan, tıpkı atalarımızın bizlere anlattığı gibi Urfalılık ruhunu canlandırıp, memleketimiz için ne yapabileceğimize bakmak zorundayız. Urfa için kim taş üstüne taş koyuyorsa ya da elini taşın altına koyarsa, hangi siyasi partiye mensup olduğuna bakmadan destek verelim. Yeter ki Urfa’nın menfaati söz konusu olsun. Rekabet ettiği insanın donanımı ile bilgisiyle, projeleriyle yarışamayanlar özel yaşamını konuşuyor. İnsanların kişisel yaşantısı belediyeyi yönetme ile alakalı değildir. Aday olduğum günden beri benim telefonuma sayısız belgeler, şikayetler geliyor. Bunlar bende saklı kalır, bunları deşifre etmek, insanların ayıbını, açıklarını yüzüne vurmak hoş değil. Ben seçim çalışmalarım boyunca insanların açıklarını yüze vuran siyaset yapmamaya büyük gayret gösteriyorum. Biz dedikodularla, o şunu yapmış, bu şöyle yaşıyormuş gibi söylentilerle hiç uğraşmıyoruz. Bu arada, şunu da özellikle belirtmek isterim ki şükürler olsun bizim aile yaşantımız ortadadır. Hiç saklayacak ya da rahatsızlık duyacağımız bir şey yok. Biz her biri ayrı bir değer olan, kaynağı belli olan projelerimizle konuşulmak istiyoruz. Şükürler olsun ki bunu da başardığımı düşünüyorum. Projelerimin konuşuluyor olması beni hayli mutlu ediyor. Çünkü, Karaköprü bunları fazlasıyla hak ediyor. Biz Karaköprü’de inşallah kent kültürünü hayata geçireceğiz, yaşayan bir Karaköprü hayalimiz var. Bu hayal de ulaşılamayacak, mümkün olmayan hayaller değil” ifadelerini kulandı.