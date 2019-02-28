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Aslanbaba: "Bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var"

Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde, 1-7 Mart tarihleri arasında bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için ’’Bir Nedenim Var’’ mesajını vurgulayacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:28
Aslanbaba: "Bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var"

Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde, 1-7 Mart tarihleri arasında bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için ’’Bir Nedenim Var’’ mesajını vurgulayacak.


Yeşilay Adana Şubesi’nin “Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir”etkinliği ile start alacak olan haftada saha aktivitelerinden seminerlere kadar herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlenecek.


Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Yeşilay’ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını belirterek, “Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için Adana’da da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeşilay 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da “Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var” diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.


Gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftası’nda çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyleyen Aslanbaba, açıklamasına şu şekilde devam etti:


“Yeşilay, bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bugün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan bir ağaç, bir sivil toplum kuruluşudur. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz.”


Aslanbaba, Yeşilay Haftası boyunca düzenlenecek etkinlikleri şu şekilde sıraladı:


“Radyo ve televizyon programlarıyla Yeşilay’ın bağımlılık gündemiyle ilgili programlara katılmak. Başta valimiz olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlarımıza ziyaretlerimiz gerçekleşecektir. İl merkezi ve Ceyhan’da “Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir” etkinliğimiz olacaktır. Kozan ilçesinde Kozan Kalesinde bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek üzere sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirmek. Ç.Ü Amfisi ve Ceyhan ilçesinde bağımlılık sempozyumları düzenlemek. Özel ve kamu eğitim kurumlarında seminer ve konferanslar gerçekleştirmek.”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:28
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