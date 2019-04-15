Aslanapa’nın en önemli gelir kaynağı hayvancılık

Kütahya’nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası’nı ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bölge için son derece önemli olan Canlı Hayvan Pazarı Ve Borsası’nda var olan hareketliliğin oldukça sevindirici olduğu belirten Başkan Gürel, ’’Hayvancılık özellikle küçük baş hayvancılık, Aslanapa ve köylerimizde bir çok ailemizin tek geçim kaynağı. Biz Belediye olarak bu durumun farkındayız. Bu konuda araştırmakar yapıp her köyümüzde hayvancılığın arttırılması için gerekli birimlerle işbirliği içerisinde çalışacağız. Çünkü biz, köyden kente göçün hayvancılık gibi son derece önemli ve bir o kadarda emek gerektiren meslekle önleneceğinin farkındayız. Çiftçilerimizin, devletimizin verdiği desteklere başvurmaları bu konuda çok önemli. Bölgeye hitap eden bir Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası’na sahip olmamız bizim en büyük artımızdır. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.