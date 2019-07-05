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Aslanapa’da muhtarlar toplantısı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde mahalle ve köy muhtarları Kaymakam Şeref Gülyer başkanlığında Aslanapa Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda bir araya geldi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:28
Aslanapa’da muhtarlar toplantısı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde mahalle ve köy muhtarları Kaymakam Şeref Gülyer başkanlığında Aslanapa Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda bir araya geldi.


Toplantıya Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Kurum Amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Gülyer, toplantıda mahalle ve köylerde bitirilen hizmetlerle alakalı muhtarlara ve kurum amirlerine bilgiler verdi. Daha sonra Gülyer, muhtarlardan ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili bilgi aldı.


Toplantıda, İlçe ve köylerinde düzenlenecek düğün, nişan, asker eğlencesi ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahlarla havaya ve çevreye ateş edilmesinin önlenmesi ve bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesi konusunda muhtarlara uyarılarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:28
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