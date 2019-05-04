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Aslanapa’da bisiklet ve bahar şenliği etkinliği

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ilkbahar, 7’den 70’e vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla, 7, 5kilometrelik bisiklet turu ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:47
Aslanapa’da bisiklet ve bahar şenliği etkinliği

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ilkbahar, 7’den 70’e vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla, 7, 5kilometrelik bisiklet turu ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kaymakamlık binası önünden yaklaşık 120 kişilik gurupla başlayan bisiklet turu Aslanapa çevre yolu güzergahından dönülerek Pınarbaşı Mahallesindesona erdi. Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Keskin, Aslanapa Belediye Başkanı GökhanGürelve daire amirlerininde katıldığı etkinliği, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Turhan Yavuz organize etti.


Etkinliktetüm katılımcılara köfte, ayran ikram edildi. Kütahya Gençlik Merkezi ekibi, palyoçalarıyla minik öğrencileri eğlendirirken, müzik eşliğinde vatandaşlarla halaylar çekip gönüllerince eğlendiler. Öğrenciler halat çekme, ip atlama, şarkılarla oyunlar gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Veliler top oynayıp baharı karşıladılar.


İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Turhan Yavuz, yaptığı açıklamada, ’’Gençlik haftası kapsamında yaklaşık 120 öğrencimizin katılımıyla. Aslanapa ilçemiz ve Pınarbaşı mahallemiz arasında yaklaşık 7.5 kilometrelik parkurda bisiklet şenliği gerçekleştireceğiz. Amacımız yarışmak değil sadece küçükten büyüğe herkesin katılımıyla bir farkındalık oluşturmak’’ dedi.


Kütahya Vali Yardımcısı Keman Keskin Herkesin dikkatini hem spora, hem gençliğin önemine, hemde birlik beraberlik ruhunu geliştirme bağlamında, insabların birlkte hareket edeibilme duygusunu geliştirmek adına gençler bir araya gelmiş bulunuyor. Daire amirlerimizle birlikte ve kısmende vatandaşlarımızın katılımı ile 7 buçuk kilometrelik bir parkurda bisikletle spor olacak. Gençlerimiz çok heyecanlı ve çok mutlu’’ ifadelerini kulandı.


Etkinlikte polis ve jandarma güvenlik tedbirleri alırken, 112sağlık ekipleri de olası bir bisiklet kazasına karşı tedbir amaçlı olaraketkinlik sonuna kadar hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:47
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