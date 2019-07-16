Aslanapa’da Anadolu İmam Hatip Lisesi kapanmasın kampanyası

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İmam Hatip Lisesi’ninkapanmaması için köy ziyaretleri yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş,İmam Hatip LisesiMüdürü İsa Öner ve Aslanapa’lı esnaflar, öğrencilerin lise tercihinde Aslanapa Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni tercih etmesi için çalışmalarda bulunuyor. Ziyaretlerde bulunan heyet üyeleri, yaptıkları açıklamalarda, ’’İlçe ekonomisi için oldukça önemli olan okullarının öğrenci yetersizliğinden dolayı kapanmaması için ellerinden gelen tüm gayreti köy köy gezerek sarfettiklerini ve başarılı olacaklarına inandıklarını söylediler. Okullarını tercih etmeye liseye başlayacak olan tüm öğrencileri davet ettiler.

Heyet tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni tercih edenöğrencilere, 200 TL hoş geldin bursu verileceği,

başarılı öğrencilerin ise lise öğrenimi boyunca burslar ile destekleneceği açıklandı.