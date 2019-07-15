0553 313 94 23

Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Merkez Camiinde mevlidi şerif okundu ve tüm ilçeye yemek ikramında bulunuldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Merkez Camiinde mevlidi şerif okundu ve tüm ilçeye yemek ikramında bulunuldu.


Aslanapa Kaymakamlığı tarafından organize edilen programa ilçe halkı yoğun katılım gösterdi, Program sonunda ilçe protokolünün katılımıyla Aslanapa mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi. Burada 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitler için dualar edildi. Aslanapa Kaymakmı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamda, ’’Aslanapa halkı düzenlenen programa çok yoğun katılım gösterdi. Birlik ve beraberliğin önemini bize gösterdiler. Herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da patlama: 2 ölü
    1. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    2. İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi..
    3. Motosiklet kazasında sözleşmeli er..
    4. Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma..
    5. Kırıkkale’de otomobil devrildi: 4..
    6. Hain darbe girişiminin seyrini..
    7. Çeşme’de 90, Karaburun’da 37 göçmen..
    8. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: “Yeni..
    9. Sürpriz görüşmenin detayları ortaya..
    10. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    11. İçme suyu deposuna güneş enerjili..
    12. Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı
    13. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    14. İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl..
    15. Diyarbakır’da madde bağımlısı gence..
    16. Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
    17. Kahramanlar Anadolu Üniversitesinde..
    18. Domates üretiminde dev yatırıma ilk..
    19. Çevre yolu çalışmaları 7 yıl sonra..
    20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim