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Aslanapa sanayi sitesi yolu asfalt çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde sanayi sitesi yolunda asfalt atma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:03
Aslanapa sanayi sitesi yolu asfalt çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde sanayi sitesi yolunda asfalt atma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Son dönemde yaşann aşırı yağışlardan dolayı oldukça kötü durumda olan sanayi sitesi yolumuzda Belediye ekiplerimiz asfalt atma çalışmaları başlattı ve başarılı bir çalışma ile yolumuz yenilendi. Sanayi esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde ulaşımını sağlımış olduk. İlçemiz için yapılması gereken hizmetleri planladığımız şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:03
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