Aslanapa protokolü, Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu
Kütahya’nın Aslanapa ilçe protokolü, Anadolu Lisesi öğrencileri ile iftar yemeği programında bir araya geldi.25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:01
Kütahya’nın Aslanapa ilçe protokolü, Anadolu Lisesi öğrencileri ile iftar yemeği programında bir araya geldi.
Anadolu Lisesi yemekhanesinde verilen iftar yemeğine Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Daire amirleri ve Anadolu Lisesi yurdunda kalan öğrenciler katıldı.
İftar programı öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, öğrencilerle sohbet ederek hal hatır sordu. Yapılan duanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı.
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