Aslanapa Ovası’nda hasat dönemi dualarla başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde hasat dönemi çiftçilerin yoğun katılımıyla dualarla başladı.

Aslanapa ovasında düzenlenen törende Çiftçi Malları Koruma Başkanı Veli Akıncı, Aslanapa ovasında çiftçilerimizle birlikte dualarla mahsullerimizin hasat ve harmanına başladık. Bahar mevsimindeki bol yağışın ürünlere bereket olarak yansıdığını görüyoruz. Çiftçilerimiz bu yıl ki verimden oldukça umutlu dedi.

Akıncı,“Hasat dönemimiz çiftçilerimize bereketli olsun. Rabbim emeklerinin karşılığını versin. Bu yıl kalite ve verim olarak inşallah güzel bir dönem geçiririz. Çiftçilerimiz inşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Güzel bir hasat dönemi beklentimiz var. Biçerdöverciler her tarlaya göre ayarlarını yapması gerekiyor. Bu konuda ürün sahipleri de hassas olması lazım. Eğer ürün kaybını fazla miktarda görürlerse bize ihbar etsinler. Bizde bu kayıplar üzerinde denetimler yaparak gerekirse ceza işlem uygulanması için girişimde bulunuruz. Kesinlikle operatör belgesi olmayan sürücülerin tarlanızda hasat yapmaması gerekiyor’’ diye konuştu.