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Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası 13 Ağustos’a kadar her gün açık

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde geçen yıl hizmete giren ve bölgede hayvancılığı canlandırılması beklenen canlı hayvan pazarı ve borsasının 13 Ağustos tarihine kadar her gün hizmet vereceği bildirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:49
Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası 13 Ağustos’a kadar her gün açık

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde geçen yıl hizmete giren ve bölgede hayvancılığı canlandırılması beklenen canlı hayvan pazarı ve borsasının 13 Ağustos tarihine kadar her gün hizmet vereceği bildirildi.


Bölgenin ana geçim kaynağı olan hayvancılığa hitap edebilecek boyutta, Cumhuriyet Mahallesi, Orman Sokak adresinde bulunan Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsasına çevre il ve ilçelerden bir çok üretici hayvanlarını satmak için getiriyor. Kurban bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarının 13 ağustos tarihine kadar bölge halkına hizmet için her gün açık olacağı açıklandı.


Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası, Kütahya ilçelerinin yanı sıra, Afyon, Uşak ve Eskişehir’den gelen hayvan üreticilerinin uğrak yeri oluyor. Vatandaşlar, ekonomik durumlarına uygun küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvan bulma imkanına sahip oluyorlar.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:49
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