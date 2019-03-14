Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamlığı ve belediye başkanlığının organizasyonuyla Aslan isimli çizgi film karakteri çocuklarla buluştu.

Özalp Kaymakamlığa ve belediye başkanlığa tarafından TRT Çocuk’un sevilen çocuk oyunlarından Aslan, Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Salonunda sahnelendi. Okulöncesi ile ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencileri, Aslan oyunuyla keyifli vakit geçirdiler.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ve eşi Zekiye Vardar da üç seans halinde sahnelenen Aslan oyununu çocuklarla birlikte izlediler.

Öğrenciler, gösteri sonunda çizgi film kahramanları olan Aslan ile arkadaşları Mehmet ve Zeynep’le fotoğraf çektirdiler.