Çorum’un Osmancık ilçesindeki aslan görünümlü köpek yavrusu ilgi odağı oldu.

Osmancık ilçesine bağlı Çayırköy köyünde yaşayan İlhami Şahin, Osmancık’tan evine dönerken yol kenarında bulduğu yavru köpeğin bakımını üstlendi. Sabah yavru hayvanın aslan yavrusuna benzediğini gören Şahin, şaşkınlığını gizleyemedi.

Osmancık’tan evine gelirken yavru hayvanı bulduğunu ancak ne yavrusu olduğunu bilmediğini dile getiren Şahin, "Yavru hayvanı eve getirdikten sonra Gecek köyü muhtarımızı arayarak gelmesini istedim. Geldi baktık, köpek yavrusu mu? Yoksa Aslan yavrusu mu? bizim deneyimlerimize göre köpek yavrusu değil diyoruz, ne olduğunu bilemedik. Öylede böylede bu yavrunun bakımını üstlendik. Türünübilemedik, vahşi hayvan yavrusu mu? Bize göre köpek yavrusu değil, köpek yavrusuna hiç benzemiyor. Bunun türünü bilen biri çıkarsa, bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gecek Köyü Muhtarı Sebahattin Karaçay, "İlhami Şahin beni arayarak türünü bilmediği bir yavru bulduğunu söyledi. Biz de geldik baktık yavrunun ne yavrusu olduğunu bir türlü anlayamadık. Köpek yavrusu desek değil, aslan yavrusu desek hiç değil. Bu durum karşısında şaşırdık kaldık. İlçemizde görev yapan gazeteci arkadaşımızı arayarak haber yapmasını istedik ve bu yolla bir çok kişiye ulaşabiliriz, belki bu yavrunun ne olduğunu bilen çıkar diye düşündük. Yaklaşık 50 yıldır bu memlekette yaşıyorum ama bu türde bir hayvana rastlamadım. Bu bizim bildiğimiz hayvan türlerinin dışında bir hayvan türü olabilir diye düşünüyorum"