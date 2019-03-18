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Aslan Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:58
Aslan Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.


18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemini vurgulayan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde aziz şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.


Başkan Aslan, “Bugün, tarihimizdeki eşsiz zaferlerimiz arasında çok müstesna yeri olan Çanakkale Zaferi’nin 104. yılını büyük bir kıvanç ve coşkuyla kutluyoruz. Huzur ve güven içinde yaşadığımız bu mukaddes vatan topraklarını, canlarını hiçe sayıp bizlere armağan eden Kahraman Ecdadımıza duyduğumuz şükran ve minnet hislerimizin ifadesi olarak 18 Mart gününü aynı zamanda şehitler günü olarak da milletçe kutluyoruz. Birinci Dünya Savaşı’nın en kritik aşamalarından biri olan Çanakkale Savaşları ve Türk milletinin binlerce şehit vererek elde ettiği zafer, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Çanakkale’de başarıya ulaşan kolektif ruh göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale’de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. İnanıyorum ki o yüksek ruh, o millet olma şuuru, o vatan sevgisi bu topraklar üzerinde ebediyen var olacaktır” dedi.


Çanakkale’de milletin varoluş mücadelesinin tekrardan yazıldığını hatırlatan Aslan, “Zaferin 104. yıldönümünde hep birlikte tekrardan ifade etmeliyiz. Çanakkale’yi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımıza, birlik ve beraberliğimize kararlı bir şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çanakkale’deki birlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla şehirlerimizin ve ülkemizin geleceğini inşa etmeyi sürdüreceğiz. Millet olarak mazimiz kahramanlıklarla dolu, yakın tarihimize baktığımız zaman ise bundan 104 yıl önce ecdadımız, vatan savunmasında girdiği mücadeleden zaferle çıkmıştır. Ülkemizin bugün geldiği noktada, 104. yıl önce Çanakkale’de şehit olan, gazi olan dedelerimizin büyük payı var. Onlar canları pahasına vatanlarını savundular. Bugün bizlere düşen dedelerimizin canlarını hiçe sayarak savunduğu vatanımızı, ülkemizi daha ileri seviyelere taşımaktır. Çanakkale Zaferi, milletimizin onurlu duruşunu kanıtlayan, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını ortaya koyan bir destan olarak, tüm boyutlarıyla tarihe mal olmuştur. Çanakkale bir gurur abidesi olduğu kadar bir hüzün abidesidir. Farklı milletlere mensup insanların koyun koyuna yattığı Çanakkale aynı zamanda, barışın anlam ve değerini tüm insanlığa anlatan bir ibret abidesidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:58
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