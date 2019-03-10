0553 313 94 23

Aslan balığına yemekli tanıtım

Antalya’nın Demre ilçesinde düzenlenen programla istilacı bir tür olan aslan balığı etinin tanıtımı yapıldı.

10 Mart 2019 Pazar 14:34
Aslan balığına yemekli tanıtım

Antalya’nın Demre ilçesinde düzenlenen programla istilacı bir tür olan aslan balığı etinin tanıtımı yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile merkezi Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünce ortaklaşa yürütülen BAYOMA projesi kapsamında aslan balığının etinin tanıtımı yapıldı. Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, uzmanlar ve konukların katıldığı tanıtım yemeğinde, Enstitü tarafından yürütülen proje kapsamında yakalanan aslan balıkları pişirilerek konuklara ikram edildi.


Proje koordinatörü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş, "İstilacı bir tür olan aslan balıkları, ülkemize Süveyş Kanalı aracılığıyla geçtiler. Balık yumurtaları ve balık larvalarını tüketirler. Hatta kendi yavrularını bile yiyen kanibalist (yamyam) bir yaşam sürerler. Aslında çok lezzetli bir balıktır. Sırtında ve karnında bulunan zehirli diken ışınları nedeniyle korkutucu görünse de dikkatli bir şekilde çıkartıldığında mutfaklarımızda kolaylıkla kendine yer bulacaktır. Oldukça da lezzetli bir türdür, tavsiye diyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    2. Vapurdakileri baltayla tehdit eden..
    3. AK Parti'nin Adana mitingi
    4. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaymakam..
    5. Elektrikli bisikletiyle yol kenarında..
    6. Şehit ailelerini ziyaret ettiler
    7. Sahibi almadı, içinden bakın ne çıktı
    8. Mağarada kuyuya düşen şahsı itfaiye..
    9. Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    10. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    11. Batman Üniversitesi şehit yakınları ve..
    12. Dünya Bankası'ndan Arakanlı..
    13. "Kurum ve kuruluşlarla her zaman iş..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Balıkesirli kasabın kavurma şenliği..
    16. Bakan Varank’ın Van ziyareti
    17. 5 ton Hamsi dağıtıldı
    18. Çolakbayrakdar: Kayseri, dünyada söz..
    19. Kiraladığı aracı ateşe verdi
    20. Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi
    21. Mardin’de geleneksel çocuk oyunları..
    22. Aslan balığına yemekli tanıtım
    23. Kadın çiftçiler bilgileriyle kıyasıya..
    24. Başkan Babaş, sanayi esnaflarını..
    25. Bakan Kurum: “Yahu bu millet ne zaman..
    26. Doğaltaş sektörü Çin pazarında atağını..
    27. Etiyopya’da düşen uçaktan kurtulan..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezan ve bayrak..
    29. Karadeniz’de hamsi ve mezgit tehlikede
    30. Ünal Karaman, Trabzonspor Borçka..
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor