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"Asla seçildikten sonra partizanlık yapmayacaksınız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya:- "Türkiye genelindeki tüm adaylarımıza şunu söylüyoruz, asla seçildikten sonra partizanlık yapmayacaksınız. Size oy vermeyen seçmene sırtınızı dönmeyeceksiniz"

28 Mart 2019 Perşembe 17:22
"Asla seçildikten sonra partizanlık yapmayacaksınız"

KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Türkiye genelindeki tüm adaylarımıza şunu söylüyoruz, asla seçildikten sonra partizanlık yapmayacaksınız. Size oy vermeyen seçmene sırtınızı dönmeyeceksiniz." dedi.

CHP ve İYİ Parti Kırşehir teşkilatlarının Yenice Mahallesi'ndeki ortak seçim bürosunda konuşan Kaya, Millet İttifakı ve CHP'nin Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu'na destek istedi.

Ekicioğlu'nun, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğu dönemde yanında her partiden isimlerin, partili olmayan kişilerin de bulunduğunu ifade eden Kaya, bir kentin sanayisini, ticaretini, kentin huzurunu korumak için böyle bir odada herkesle birlik yapan bir adayın belediye başkanlığını kazandığında siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmet edebileceğini belirtti.

Bu seçimde partileri adına değil, Millet İttifakı adına oy istediklerini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Biz bu defa Kırşehir'in geleceği ve ayakları üzerinde durması için, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için milletin iradesine sahip çıkmak, Millet İttifakı'nın Kırşehir'de yeni bir adım atması için oy istiyoruz. Vereceğiniz oylar partinizden vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. Vereceğiniz her oy, Kırşehir'de yapılmamış yatırımların yapılmasına katkı sağlayacak. Bunları yaparken asla yalnız olmayacaksınız. Türkiye genelindeki tüm adaylarımıza şunu söylüyoruz, asla seçildikten sonra partizanlık yapmayacaksınız. Size oy vermeyen seçmene sırtınızı dönmeyeceksiniz."

Toplumu ayrıştırmayacaklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in berekete, huzura ve refaha ihtiyacı var. Kırşehir ve Türkiye nefret, şiddet dilinden ve sevgisizlikten artık bıktı, usandı. Siyasi liderler parlamentoda birbirine söylemediğini bırakmaz, kulise geçtiği zaman biz sarmaş dolaş oluyoruz. O zaman bu kin, bu nefret, bu ayrıştırıcı dil niye? Birbirimizi ötekileştirirsek Kırşehir'e hiç yakışmayan, Mucur'da dört gün önce yaşanan olay başımıza gelir, Allah göstermesin. Sizden isteğimiz şudur, sonuç ne olursa olsun 31 Mart akşamı hiçbir kutlama yapamayacağız. O akşam seçim sonuçlarını kesinleştireceğiz, daha sonra İlçe Seçim Kurulu bize 'Selahattin Ekicioğlu seçimi kazandı' dediğinde yine zafer sarhoşluğuna kapılmadan gidip kurbanını keseceğiz."

Kaya, konuşmasının ardından Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ve partililerle Terme Caddesi ve Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:22
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
  2. Kırşehir

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