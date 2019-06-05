ASKON’da bayramlaşma

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır İl Başkanı Cevdet Nasıranlı, dernek binasında üye ve vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

ASKON Diyarbakır İl Başkanı Nasıranlı, dernek binasında üye ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini ziyaret edenlerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Nasıranlı, Ramazan ayının bittiği için değil günahlarının affolduğu, büyük sevap ve nimete kavuştukları için bayram yaptıklarını söyledi. Nasıranlı, "Rabbim herkese, memleketimize Ramazan Bayramı’nın feyzi ve bereketini nasip etsin. Memleketimizin huzuru ve bereketini artırsın bu mübarek bayramın hürmetine herkesin dualarını kabul etsin. Bütün hemşehrimin bayramını kutlar nice güzel bayramlar diliyorum" dedi.