ASKON Kilis İl Temsilciliğinden RektörKaracoşkun’a Ziyaret Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kilis İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kilis İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.

ASKON Kilis İl Temsilcilisi Mehmet Ali Eryılmaz yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Eryılmaz, derneğin çalışmaları, faaliyet alanları ve istihdama yönelik çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

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