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ASKON heyetinden vefat eden iş adamının ailesine taziye ziyareti

Genel merkezi İstanbul’da bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve dernek yöneticileri, geçen hafta yaşamını yitiren iş adamı Servet Türk’ün ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:58
ASKON heyetinden vefat eden iş adamının ailesine taziye ziyareti

Genel merkezi İstanbul’da bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve dernek yöneticileri, geçen hafta yaşamını yitiren iş adamı Servet Türk’ün ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.


ASKON heyetinin ziyareti Özel Giresun Bakım Merkezi’nde gerçekleşti. Heyeti burada merkezin yöneticisi, AK Parti Giresun İl Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Yener Türk ile amcası AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Hüsrev Ersin Türk karşıladı. Aydın, Servet Türk’ün hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, “ASKON olarak Türk ailesinin yanındayız. Onların acısını paylaşıyoruz. Merhum Servet Bey iş ve siyaset yaşamında başarılı olmuş, tanınan ve sevilen bir arkadaşımızdı. Aynı zamanda ASKON’un Giresun temsilciliğini ve örgütlenme çalışmalarını yürüten oğlunun da aynı doğrultuda iline ve ülkesine hizmet ettiğini biliyoruz. Kısa sürede kendini toparlayarak yoluna devam etmesini diliyoruz” dedi.


ASKON heyetinde Genel Başkan Orhan Aydın’ın yanı sıra, yöneticiler Bekir Aydın, Muhammet Ali Öz, Gökhan Yavuzer, Ercan Vergili, İsmail Portuloğlu yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:58
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