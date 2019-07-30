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ASKİ’ye ulaşım artık çok kolay

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Başkentli aboneleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:19
ASKİ’ye ulaşım artık çok kolay

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Başkentli aboneleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor.


Abone bilgi ve yönetim sistemini yenileyen ASKİ Genel Müdürlüğü, hem “ASKİ Mobil Uygulaması” aracılığıyla hem de elektronik ortamda abonelerin işlemlerini pratik şekilde yapabilmelerine imkan sağlıyor.


Zamandan tasarruf sağlayan uygulamaları hayata geçiren ASKİ, abonelerin işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarının önünü açıyor. Akıllı Kentler Projesi’nin uygulamalarını yakından takip eden büyükşehir belediyesi, vatandaşların akıllı cep telefonları ile ister yurt içinde ister yurt dışında bulundukları adresten işlemleri takip etmelerini kolaylaştırarak, vakit kaybını önlüyor.



E-Randevu ile sıra beklemeye son


ASKİ Mobil uygulamasını akıllı telefonlarına ve tabletlerine Google Play Store ve APP Store programları üzerinden ücretsiz indiren herkes, fatura ve abonelik işlemleri başta olmak üzere bildirimler ve yardımcı hizmetler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.


Uygulama sayesinde duyurular ve baraj doluluk oranlarını öğrenen aboneler ayrıca anlık su kesintisi, arıza ihbar bildirimi ve takibi, abonelik açma/kapama başvurusu, fatura sorgulama ve fatura ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapabiliyor.


ASKİ’nin başlattığı bir başka yeni uygulama ile sıra beklemeden abonelik işlemleri için internet üzerinden randevu alınabiliyor. Büyükşehir belediyesi, e- randevu sistemiyle abonelerin, “www.aski.gov.tr” adresinden online randevu alarak abonelik işlemlerini yapmalarını kolaylaştırıyor.



WhatsApp ile arızalı sayaç bildirimi


Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, çağın gerektirdiği sistemleri yenilenen yazılımlarla abonelik işlemlerine uyarlayan ASKİ bir başka yeni uygulamayı daha hayata geçirdi.


“0535 109 27 54” numarasını akıllı cep telefonlarına kaydeden aboneler artık okuması yapılamayan ve arızalı sayaçlarının bildirimlerini WhatsApp üzerinden ASKİ’ye yapabiliyor.



Başkentte online sayaç okuma ve faturalandırma dönemi


Eski yöntemlerle yapılan sayaç okuma işlemini sonlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü, anlık fatura okuma işlemi olan “online sayaç okuma” sistemini devreye soktu. Başkentte temmuz ayından itibaren başlayan uygulama ile okuma elemanları akıllı el terminalleri ile otomatik sayaç okuma ve faturalandırma işlemini gerçekleştiriyor. ASKİ, eski faturalarda kafa karışıklığına neden olan ilk ödeme ve son ödeme tarihi aralığını gösteren ibareden ilk ödeme tarihini kaldırarak, abonelerin vakit kaybetmeden faturayı aldığı andan itibaren ödeme yapmasına da imkan sağlıyor.


Yeni uygulama sayesinde; personellerin yapmış oldukları işlemleri, konumları ve cihaz durumları anlık olarak takip edilebilecek, veriler internet bağlantısı olduğu sürece cihazda tutulmayıp anlık olarak kurum sistemine aktarıldığından dolayı olası bir veri kaybının önüne geçilecek. İnternetin olmadığı durumlarda veriler cihazda tutularak bağlantısı sağlandığında iletilebilecek, personellerin yapmış oldukları işlemlerin gün başında, gün içinde ve gün sonunda yedekleri alınarak veri güvenliği sağlanacak, adres bilgileri eksik veya yanlış olan abonelerin bilgileri saha personelleri tarafından tespit edildikten sonra anlık olarak sisteme aktarılıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra güncelleme işlemi tamamlanacak, abonelerin GPS verileri üzerinden konumları tespit edilebilecek, sayaç numarası eksik veya hatalı olan abonelerin bilgileri anlık olarak güncellenebilecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:19
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