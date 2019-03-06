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ASKİ’ye "Altyapı Yatırımları İdare Ödülü"

Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 5. Su ve Çevre Konferansı ve Ödül Töreni’nde Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ödül verildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:28
ASKİ’ye "Altyapı Yatırımları İdare Ödülü"

Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 5. Su ve Çevre Konferansı ve Ödül Töreni’nde Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ödül verildi.

 

Bir kenti yaşanabilir kılmak için gereken teknolojinin alıcısıyla buluşmasını amaçlayan ve bu seneki teması ’’Çevrenin Geleceği’’ olan Su ve Çevre Konferansı’nda kamu kurumlarının hizmetlerini daha ileriye taşımak için, yerel yönetimlerin doğal kaynakları verimli kullanması ve bu husustaki çalışmaların uygulanması, sürdürülmesi çok yönlü olarak İzmir’de masaya yatırıldı.

 

Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve sular idareleri arasında düzenlenen törende ’’Altyapı Yatırımları İdare Ödülü’’ Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleştirilen yatırım Mikro Tünel Projesi ile Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne verildi.

 

Ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, ASKİ’nin içme suyu, atık su hizmetlerini çevre ve insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla sunduğunu vurguladı. ASKİ’nin misyon, vizyon ve temel ilkelerinin çevreye duyarlılık üzerine inşa edildiğini belirten Durna, ’’İnsanlığın hayatı doğal kaynaklara bağlıdır ve bu kaynaklar sonsuzluğa sahip değildir. Bizler her zaman bu bilinçle hareket ediyor ve tüm projelerimizi bu bağlamda hayata geçiriyoruz. Bu hususta da farkındalık oluşturmayı kendimize görev ediniyoruz’’ şeklinde konuştu.



ASKİ’nin ödüllü projesi: mikro tünel

 

Turgut Özal Bulvarı üzerinde inşa edilen yaklaşık 6 kilometrelik Mikro Tünel Projesi Adana’da Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez uygulanan bir proje olma özelliğine sahip. Aşırı yağışlarda Kuzey Adana bölgesinden Güney Adana bölgesine giden yağmur sularının oluşturacağı su baskınlarına ve sel felaketlerine set çekecek olan Mikro Tünel projesinde en son teknolojilerden faydalanılıyor. İlerleyen süreçte proje kapsamında yağmur suları da biriktirilerek elektrik enerjisi üreten panellerin temizlenmesinde kullanılacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:28
  1. İzmir
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