ASKİ’nin ihalesi canlı yayınlandı

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) “İş Güvenliği Ekipmanları ve İşçi Kıyafetleri Alım İhalesi’’ Adana Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Bugün ASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan ’’İş Güvenliği Ekipmanları ve İşçi Kıyafetleri Alım İhalesi’’ vatandaşların izleyebilmesi için canlı olarak yayınlandı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüne uygun olarak düzenlenen ihaleyle, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ve İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nın ekipman ve işçi kıyafeti gereksinimi karşılanacak.

İlk oturumda ihaleye katılan 6 firmanın zarfları komisyon üyeleri tarafından canlı yayında açıldı ve teslim edilen evrakların uygun olup olmadığı incelendi. Gerçekleştirilecek 2. oturumda ise firmaların verdikleri teklifler değerlendirilerek ihaleyi alan firma belirlenecek.