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Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin yola çıkmadan önce araçlarına servislerimizde ücretsiz check up yaptırmalarını tavsiye ederim”

Aksoy Otomotiv Servis Müdürü Aşkın Polat, “Bayramda tatilcilerin yola çıkmadan önce servislerimizde ücretsiz check up yaptırmalarını tavsiye ederim” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:46
Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin yola çıkmadan önce araçlarına servislerimizde ücretsiz check up yaptırmalarını tavsiye ederim”

Aksoy Otomotiv Servis Müdürü Aşkın Polat, “Bayramda tatilcilerin yola çıkmadan önce servislerimizde ücretsiz check up yaptırmalarını tavsiye ederim” dedi.


Ramazan Bayramında 9 günlük tatil sürecinde yolculuk yapacak vatandaşların yolda sorun yaşamamaları için uyarılarda bulunan Aksoy Otomotiv Servis Müdürü Aşkın Polat, ücretsiz check up yaptırmanın faydası olacağını belirtti. Polat, vatandaşların önemli konulardan olan lastik dişleri ve hava koşullarından dolayı klima sistemlerine baktırmalarının da altını çizdi.


Araçlar ve insanların artık yoldaş olduğunu ve yolda kalmamak için bakımlarının yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Polat, "Öncelikle şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Bayram öncesinde yola çıkacak vatandaşlarımızın araç bakımlarında öncelikle klasik olarak lastiklere çok dikkat etmeleri ve çoktan değişmiş olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Yazlık lastiklerin dişlerinin durumuna baktırmaları bir de bakımları uzun zamandır yaptırmamışlarsa eğer mutlaka servise uğrayarak tarafımızdan ücretsiz check up yaptırmalarını, 15 dakikalarını ayırmaları yeterli olacaktır. Dediğimiz gibi önceliğimiz özellikle de bayramda lastiklerimiz. İkinci olarak yine bakımların yapılması yani motor yağı değişimi, filtrelerin değişmiş olması. Klima sisteminin özellikle havaların sıcak olmasından dolayı çok iyi çalışması gerekiyor. Onun dışında da, klasik yapılan fren balataları, diskler ve periyodik bakımlar gibi kontrolleri yaptırmaları gerekir. 27 Mayıs’ta bizim kampanyamız başladı. 30 Haziran’a kadar da sürecek bir kampanya. Bununla beraber, hiç model ayırt etmeden fren diskleri, fren balataları, bujiler ve debriyaj balata setlerinde yüzde 25 parça indirimimiz var. 3 yaş üstü araçlarda da motor yağlarında, filtre paketlerinde yüzde 20 indirimimiz var ve bu araçların bütün bakım ve işçiliklerinde yüzde 30’a varan iskontomuz var. Vatandaşlarımıza servis konusunda özellikle disk ve balatalarda orijinal parça kullanmalarını tavsiye ederim. Fiyat farkından dolayı özellikle orijinal tercih edilmiyor ama kullanmaya başladıktan sonra, maalesef sıkıntı yaşıyorlar. Araçlar bizim uzun zamanlar yolculuk yaptığımız, ev gibi kullandığımız yoldaşımız. Araçlara iyi bakmalıyız ve kontrol bakımlarını zamanında yaptırmalıyız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:46
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