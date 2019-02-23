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‘Aşkımızın adı fındık tadı’ oyunu sahne alıyor

Ordu’da faaliyet gösteren Oksijen Tiyatro (OKSAD) tarafından hazırlanan ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı oyun 27 Şubat Çarşamba gününden itibaren perde açıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:50
‘Aşkımızın adı fındık tadı’ oyunu sahne alıyor

Ordu’da faaliyet gösteren Oksijen Tiyatro (OKSAD) tarafından hazırlanan ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı oyun 27 Şubat Çarşamba gününden itibaren perde açıyor.


Eski Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBKT) Genel sanat Yönetmeni Aydın Üstüntaş’ın yazdığı ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı iki perdelik müzikal oyun 27 Şubat Çarşamba gününden itibaren OKSAD tarafından sahne alacak. Kültür ve TurizmBakanlığı’nın da desteklediği oyunun yönetmenliğini Oksijen Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Nurgül Çoluk yapıyor. Müzik yönetmenliğini Ömür Karaca’nın üstlendiği, koreografilerini Anadolu Ateşi gibi ünlü topluluklarla çalışan dans hocası Telat Baş’ın hazırladığı 26 kişilik dev bir ekip tarafından sahnelenecek olan oyunda OBKT’nin eski tiyatro ustası oyuncuları da rol alacak.


Osman Çakmak, Coşkun Çetinalp, Hakan Altan, Dilek Gürsoy, Hülya Alan, Şükran Şensoy, Kasım Uysal, Burak Mızrak, Şaziye Dalak, Emine Kaymak, Sude Odabaşı, Emre Ergün, Gökhan Uzunlar, Seymen Kılıç, Anıl Boztekin, Gülperi Gökbulut, Miray Öner, Melek Aksu’nun oyuncu olarak yer aldığı oyunun galası 27 Şubat saat 19.30’da Altınordu Öğretmenevi yanında Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.


Oyun galanın ardından 13 Mart- 20 Mart 2019 Çarşamba saat 19.30’da AKM’de oyunlarını sergilemeye devam edecek.


OKSAD Genel Sanat Yönetmeni Nurgül Çoluk, Orduluların desteklerini beklediklerini ifade ederek, “Oksijen Tiyatro Ordu’nun tiyatrosudur. Ordu seyircinin desteğiyle yol almış, güzel projeler sunmuştur. Bu sezonda da bol seyircili, bol alkışlı oyunlar ile seyircilerimizin karşısında acıkacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:50
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