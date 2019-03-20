Aşkım Kapışmak ile söyleşi için salonlar doldu taştı

Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Bileciklilerle buluşan Aşkım Kapışmak için salonlar doldu taştı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Aşkım Kapışmak söyleşisine büyük ilgi oldu. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can ile AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı ile çok sayıda davetli katıldı.

“İnşallah Aşkım Kapışmak’ı tekrar Bileciklilerle buluşturacağız”

Aşkım Kapışmak’ı tekrar Bileciklilerle buluşturacaklarını ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Şehrimizin her bir köşesinde güzel eserleri inşa ederken diğer taraftan insanlarımızı kültürel ve sosyal aktiviteler ile buluşturmaya devam ediyoruz. 2019 yılı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Bilecikli hemşehrilerimizi Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile buluşturduk. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği programa güzel ve faydalı bilgileri bizlerle paylaştığı için konuğumuza teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de insanlarımızı bu tür kültürel ve sanatsal aktiviteler ile buluşturacağız” ifadelerine yer verdi.

Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade eden Aşkım Kapışmak ise, kendisini Bileciklilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Aşkım Kapışmak’a Bilecik toprağından yapılan kahve fincanı takımı hediye etti.