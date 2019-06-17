0553 313 94 23

ASKİ’den tabelalı uyarı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in içme ve kullanma su gereksiniminin sağlandığı baraj havzaları ile göletleri olası tehlike ve kirlenmelere karşı uyarı levhaları ile donattı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:25
ASKİ’den tabelalı uyarı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in içme ve kullanma su gereksiniminin sağlandığı baraj havzaları ile göletleri olası tehlike ve kirlenmelere karşı uyarı levhaları ile donattı.


İçme suyu kaynaklarının hem kirlenmesinin önlenmesi hem de vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla baraj havzaları ve göletlerin çevresinin dikkat çeken noktalarına uyarı levhaları asan ASKİ, vatandaşları uyarıyor.


Baraj havzaları ve göletlerde yüzmeyin


ASKİ yetkilileri, Başkent’in içme suyu ihtiyacının sağlandığı 8 ayrı baraj olduğunu ifade ederek, bu barajlarda özellikle insan eliyle meydana gelen çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik havza koruma planlarını hayata geçirdikleri bilgisini verdiler.


Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların baraj çevresini piknik, barajları da yüzme amaçlı kullandığına dikkat çeken yetkililer, özellikle piknik yapan vatandaşların bıraktığı çöplerin barajları kirlettiğini, serinlemek için barajları tercih edenlerin ise canlarını tehlikeye attığına dikkat çektiler.


Can ve mal kaybı gibi herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için konulan ikaz levhalarında


“Suya girmek, yüzmek tehlikeli ve yasaktır”,


“Barajda lisanssız avlanmak yasaktır”,


“İçme suyu kaynağıdır, piknik yapmak yasaktır”,


“Çöp atmak yasaktır”,


“Ankara’nın içme suyudur kirletmeyiniz” uyarıları yer alıyor.


ASKİ Genel Müdürlüğü sık sık yaptığı uyarılarla ayrıca kurallara ve ikazlara uymayanların tespiti için vatandaşların, ALO 153 Mavi Masa’ya bildirim yapmalarını istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşitme engelli çift böyle ‘evet’ dedi
    1. İşitme engelli çift böyle ‘evet’ dedi
    2. Ailelere karne tatili tavsiyeleri
    3. Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’,..
    4. Yerli telefona da taksit olsun
    5. Yunusemreli güreşçiler Ankara’dan..
    6. Denizde düzensiz göçmen operasyonu
    7. Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    8. Estetik Hekim Çiğdem Akman: “Şeker..
    9. Kaymakam, lojmanın bahçesine kurduğu..
    10. YKS’de hangi soru iptal edildi..
    11. Yiyecek arayan ayı kamerayla..
    12. Emet Belediyesi’nden çevre düzenleme..
    13. Küçük basketbolcular kampa uğurlandı
    14. Iraklı bıçak ustası dede mesleğini..
    15. FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal..
    16. Üç ilin sınırındaki kanyon..
    17. Annesini öldüren genç ile babası..
    18. Dönmez’den “yenilenebilir” vurgusu
    19. Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu
    20. Kütahya Porselen Sanat Evi’ne ziyaret
    21. Yeni mahsul buğday ve kanola borsada
    22. Parkinson hastalığında beslenmeye..
    23. Başkan Hürriyet, sel mağdurlarını..
    24. Kahve telvesinin kullanım alanlarını..
    25. Bakan Kurum’dan G20’de “Türkiye’de..
    26. Kocaeli’de vektörle mücadele..
    27. ’Zeyna’nın katıldığı operasyonda 90..
    28. Muş’ta tütün ekimi başladı
    29. Kilo alma, aşırı iştah, hipertansiyon..
    30. Altay’da çifte düğün
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!