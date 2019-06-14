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ASKİ’den şebeke suyuna yönelik iddialara yanıt

ASKİ Genel Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde şiddetli yağmurların ardından meydana gelen su taşkınları nedeniyle şebeke sularında risk olduğuna dair yapılan haberlerin ve iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:53
ASKİ’den şebeke suyuna yönelik iddialara yanıt

ASKİ Genel Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde şiddetli yağmurların ardından meydana gelen su taşkınları nedeniyle şebeke sularında risk olduğuna dair yapılan haberlerin ve iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.


ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Başkentlilerin musluklarından akan suyu güvenle tüketebileceklerine dikkat çekildi.


Asılsız haberler üzerine ASKİ Genel Müdürlüğünün internet sayfasından yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde 09.06.2019 tarihinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla hastalık riskine karşı şebeke sularının kullanılmaması yönünde yapılan haberler asılsızdır”ifadelerine yer verildi.



“Şebeke suyu güvenli"


Vatandaşların bu tür haberlere itibar etmemelerinin istenildiği açıklamada ayrıca şehir şebeke sularının aralıksız kontrol edildiği vurgulanarak, “Şebeke suyumuz sürekli hem kontrol edilmekte hem de denetlenmektedir. Vatandaşlarımız güvenle tüketebilir ve kullanabilir” denildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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