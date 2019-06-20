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Askıda ekmekte top sahada

CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in geleneksel hale gelen Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın ikincisi için kura çekimleri Yozgat ve Tokat’ın ardından Sivas’ta da yapıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:09
Askıda ekmekte top sahada

CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in geleneksel hale gelen Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın ikincisi için kura çekimleri Yozgat ve Tokat’ın ardından Sivas’ta da yapıldı. Üç ildeki kamu ve özel kurum çalışanlarının yer alacağı turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik ilk üç takım adına ihtiyaç sahipleri için askıya ekmek bırakacak.


CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile başlatılan Askıda Ekmek Projesi’ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın ikincisi için kura çekimleri tamamlandı. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ki kamu ve özel kurum çalışanlarının ‘Askıda Ekmek Projesiyle ilgili farkındalık oluşturmak için sahalarda top koşturacağı turnuva çerçevesinde Yozgat ve Tokat’ın ardından son olarak Sivas’ta kura çekimleri yapıldı.


Üçildeki adayların belli olmasının ardından başlayacak turnuvanın bölge şampiyonları ağustosun ikinci yarısında belli olacak. Turnuva sonunda daha önce olduğu gibi bu yıl da ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik askıya ekmek bırakacak. Turnuvada bu yıl Yozgat’tan 22, Tokat’tan 21 ve Sivas’tan 32 takım yer alacak.


100. yıl turnuva ile renklenecek


20 Haziran Perşembe günü yapılan ve yoğun katılım ile gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, sporun birleştirici gücüne olan inancını dile getirerek, “Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir mihenk taşı olan Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı. Cumhuriyet Kenti Sivas’ımıza bu değerli yıl dönümünde biz de Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvamız ile renk katmayı amaçlıyoruz. Spor ve yardımseverliği aynı çatı altıda toplayan turnuvamız herkese hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.


Askıda ki ekmek sayısı 900 bin


Askıda Ekmek Projesinde ilk adımı Ağustos 2017’de attıklarını anımsatan Tekin, bugüne kadar askıya bırakılan ekmek sayısının 890 bini aşarak 900 bine yaklaştığına işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:“Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek adına futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma özelliğiyle geçen yıl başlattığımız Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvamız artık geleneksel hale gelerek Sivas’ın da dışına taştı. Bu yıl turnuvada Sivas, Tokat ve Yozgat’ta kamu ve özel kurumların çalışanlarından oluşan takımlar yarışacak. Bugün burada yaptığımız kura çekimleri sonrasında takımlarımız sahada profesyonel ligi aratmayacak karşılaşmalara imza atacak. Amacımız Askıda Ekmek Projemizi çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmek. Destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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