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Askıda Ekmek Projesi için takımlar sahaya indi

CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in Askıda Ekmek Projesi’ni daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın Sivas ili grup maçları geçtiğimiz gün başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:36
Askıda Ekmek Projesi için takımlar sahaya indi

CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in Askıda Ekmek Projesi’ni daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın Sivas ili grup maçları geçtiğimiz gün başladı.


CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in Ağustos 2017’de başlattığı Askıda Ekmek Projesi’ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nda takımlar için başlama düdüğü çaldı. CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile gerçekleştirilen ‘Askıda Ekmek Projesi’ kapsamında düzenlenen ve birçok özel ve kamu kurum çalışanının katıldığı turnuvanın Sivas ili grup maçları, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birlik Müdürü İsmail Köse, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü V. Mehmet Başoğlu ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin’in birlikte yaptığı vuruş ile başladı. 20 Haziran’da Sivas ili fikstür çekilişi yapılan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nda 1 Temmuz Pazartesi günü ilk karşılaşmalar yapıldı.



“Amacımız projeyi daha geniş kitlelere duyurmak”


Grup maçlarının açılışında konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, amaçlarının projeyi daha geniş kitlelere duyurmak olduğunu ifade ederek, “Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 500 noktaya ulaşan Askıda Ekmek Projesi’nde bugüne kadar askıya konulan ekmek sayısı 900 bine yaklaştı. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma özelliği ile geçen yıl Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nı başlattık. Kamu ve özel kurum çalışanlarının katıldığı turnuva ile projemiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz turnuva artık Sivas dışına taşarak, Yozgat ve Tokat’ta da düzenleniyor. Bugün burada yaptığımız başlama vuruşu ile takımlarımızın centilmenlik çerçevesinde karşılaşmalarını izleyeceğimiz inancındayız. Amacımız Askıda Ekmek Projemizi çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmek. Destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Sivas’taki maçlarda ilk gün A ve H Grubu’nda takımlar mücadele etti. A Grubu’ndaki maçlarda TÜDEMSAŞ ile Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ile Beton Travers Fabrikası takımları karşılaştı. TÜDEMSAŞ takımı, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği takımını 3-0’lık skorla mağlup etti. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü takımı ise Beton Travers Fabrikası takımına 10-1’lik skorla üstünlük sağladı. H Grubu’nda yapılan maçlarda CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile Sivas İl Müftülüğü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi takımları karşı karşıya geldi. Sportmence geçen karşılaşmalarda CK Enerji Çamlıbel Elektrik takımı, Sivas İl Müftülüğü takımına karşı 6-1’lik skorla galip geldi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü takımı ise Sivas Belediyesi takımını 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.


Kurumların büyük katılım gösterdiği Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nda Sivas’tan 36, Tokat’tan 22, Yozgat’ta 21 adet olmak üzere toplam 79 takım karşı karşıya gelecek. Üç ilden bin 580 amatör sporcunun katıldığı turnuvada 178 müsabaka yapılacak. Sivas’ta günde 4 maç yapılırken, Tokat ve Yozgat’ta takımlar her gün 2’şer karşılaşmada mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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