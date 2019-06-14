Askıda Ekmek Futbol Turnuvası için Yozgat’ta kura çekimleri yapıldı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in artık geleneksel hale gelen Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın ikincisi için kura çekimleri Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bugün yapıldı.

Sivas, Tokat ve Yozgat’taki kamu ve özel kurum çalışanlarının yer alacağı turnuvanın sonunda ilk üç takım adına ihtiyaç sahipleri için askıya ekmek bırakacak. CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile başlatılan Askıda Ekmek Projesi’ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın ikincisi için kura çekimleri başladı. Sivas, Tokat ve Yozgat’taki kamu ve özel kurum çalışanlarının ‘Askıda Ekmek Projesi’yle ilgili farkındalık oluşturmak için sahalarda top koşturacağı turnuva çerçevesinde ilk olarak Yozgat’ta kura çekimleri yapıldı.

Yozgat’tan sonra Tokat ve Sivas’ta adayların belli olmasının ardından başlayacak turnuvanın bölge şampiyonları Ağustos’un ikinci yarısında belli olacak. Turnuva sonunda daha önce olduğu gibi bu yıl da ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik askıya ekmek bırakacak. Turnuvada bu yıl Yozgat ilinden toplam 22 takım yer alacak.

‘Futbolun birleştirici gücünden destek alıyoruz’

14.06.2019 tarihinde yapılan ve yoğun katılım ile gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Yozgat İl Müdürü A. Edip Teoman, “Ağustos 2017’de ilk adımını attığımız Askıda Ekmek Projesi,Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 500 noktaya ulaştı. Bugüne kadar askıya konulan ekmek sayısı 890 bini aştı. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma hedefi ile geçen yıl‘Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nı başlattık. Kamu ve özel kurum çalışanlarının katıldığı turnuva ile projemiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz turnuva artık Sivas’ın dışına da taştı. Yozgat ve Tokat’tan gelen talepler üzerine gerçekleştireceğimiz turnuvamız üç ili kapsar hale geldi. Bugün burada yaptığımız kura çekimleri sonrasında takımlarımız sahada profesyonel ligi aratmayacak karşılaşmalara imza atacak. Amacımız Askıda Ekmek Projemizi çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmek” dedi.

Yozgat Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nden tam destek

Çekilişte konuşan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da Askıda Ekmek Projesi’ne kurumların vereceği desteğin çok değerli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak projeye tam destek veriyoruz. Spor ve toplumsal yardımlaşmayı aynı çatı altında buluşturan böyle bir turnuvanın bir parçası olmak bizler için gurur verici. İlimizdeki kamu ve özel kurum çalışanları şimdiden turnuva için oldukça heyecanlı.Turnuvaya katılan takımların centilmenlik içerisinde süreci tamamlayacaklarına inancım tam. Her zaman spor kazansın, yardımseverlik kazansın diyerek katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Takımlar 5 grupta yarışacak

Öte yandan Yozgat’ta 22 takımın yer alacağı turnuvada takımlar 5 grupta yarışacak. Kura çekimi sonucuna göre; A Grubu’nda CK Enerji Çamlıbel Elektrik Yozgat İl Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş ve Yozgat Şehir Hastanesi, B Grubu’nda Yozgat İl Özel İdaresi, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Yozgat Adliyesi, Yozgat Barosu ve Yozgat DSİ İl Müdürlüğü, C Grubu’nda Sürmeli Doğalgaz, Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Kalesaremik OSB Karması Futbol Takımı, Yozgat Tapu Kadastro Müdürlüğü, D Grubu’nda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörlüğü ve Yozgat Belediyesi, son olarak E Grubu’nda ise Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğü, Yozgat Basın Temsilcileri ile Yozgat Türk Telekom İl Müdürlüğü karşı karşıya gelecek.