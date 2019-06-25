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Askıda Ekmek Futbol Turnuvası Başladı

Yozgat’ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen, askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın ilk vuruşu yapması ile birlikte başladı.

25 Haziran 2019 Salı 11:37
Askıda Ekmek Futbol Turnuvası Başladı

Yozgat’ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen, askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın ilk vuruşu yapması ile birlikte başladı.


Yozgat, Sivas ve Tokat’ta kamu ve özel kurum çalışanlarının askıda ekmek projesiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği turnuva sonunda ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik, askıya ekmek bırakacak. Turnuvanın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten Vali Kadir Çakır, emeği geçenlere teşekkür ederek turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.


Turnuvanın başlama vuruşunu ise Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse birlikte yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:37
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