ASKİ, Yenipazar’da yağmursuyu hat çalışması gerçekleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, l genelinde altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

ASKİ son olarak Yenipazar ilçesine bağlı Direcik ve Dereköy mahallelerinde aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel sorunları önlemek ve yağmur suyunu sağlıklı bir şekilde deşarj etmek için yağmur suyu altyapısında güçlendirme çalışması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde 150 metre Dereköy’de, 150 metre ise Direcik’te olmak üzere 300 metre beton büz boru hattı yapımı gerçekleştirildi. Vatandaşların talebi üzerine başlatılan çalışmalar vakit kaybetmeden tamamlanarak altyapı hizmete sunuldu.

Dereköy ve Direcik mahallelerinde gerçekleştirilen yağmur suyu alt yapısı çalışmalarını takip eden vatandaşlar, taleplerinin hızlı bir şekilde yerine gelmesinden dolayı büyük memnuniyet içerisinde olduklarını, yapılan tüm hizmet ve yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.