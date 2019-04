Aşkı uğruna Fransa’dan Batman’a yerleşti

Yurt dışında 35 yıl yaşadıktan sonra sosyal medya üzerinden tanıştığı Kerem Dün ile evlenen aslen Kırşehirli ve aynı zamanda Fransa vatandaşı olan Nahide Kol, Batman’da açtıkları restoranda 9 kişi istihdam ediyor.

Batman’a yaptıkları 200 bin TL’lik yatırımla 9 kişiye istihdam sağlayan Nahide Kol ve Kerem Dün, yaklaşık 1,5 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı. İlk başlarda sosyal medya üzerinden atıştıklarını ve daha sonra da bu konuşmaların arkadaşlığa dönüştüğünü belirten Türk asıllı Fransa vatandaşı Nahide Kol, “Eşimle sosyal medyadan tanıştık. İlk başta politik bazı olaylar nedeniyle tartışmamız oluyordu. Sonra arkadaşlığa dönüştü, sevgiliye dönüştük. Daha sonra Batman’ı ziyaret etmek istedim. Doğuyu merak ediyordum, hiç duymamıştım ismini Batman’ın. Sonra eşimi tanıdım, çok iyi bir insan, insanları sıcak. Buraya gelip gezdim, Diyarbakır’ı da gezdim. Yatırım yapmayı düşündüm buraya yerleşirsem diye. Ama hiç Batman’ı düşünmemiştim işin doğrusu. Sonra geldim, beğendim ve insanları daha sıcak geldi. İhtiyaç olduğunu duydum. Şuan 9 kişi ile çalışıyoruz. Daha çok insan çalıştırmak isterim. İşsizliğin en çok olduğu bir yer. İstanbul ve Antalya’ya kıyaslayarak burada daha çok işsizlik var. Öğrenci çok ama iş yok. O yüzden burası daha avantajlı bir yer. 35 yıldır yurt dışındayım. Fransız vatandaşıyım aynı zamanda” dedi.

"Yatırımımızı yurdumuza yaptık"

Eşi Nahide Kol ile evlendikten sonra yurt dışına yerleşmek yerine Türkiye’ye yerleştiklerini ve kendi memleketlerine yatırım yapma kararı aldıklarını belirten Kerem Dün, “Nahide hanımla daha önce sosyal medyadan tanıştım. Yaklaşık 1,5 sene oldu. Sosyal medyada tanıştıktan sonra arkadaş olduk ve aşka dönüştü. Tabi bu aşk evlilikle sonuçlandı. Kendisi ile şuan 6 aylık evliyiz. 6 aylık süreçte ilk başta yatırımlarımızı metropoller, şehir dışında daha değişik yerlerde yapmayı düşünüyorduk. Sonra haberlerde Batman’ın işsizlikte birinci olduğunu duyduk ve bizde hem kendi memleketimizde hem de kendi insanımıza faydamız olsun istedik. Batman’a yatırımımızı yaptık. 200 bin TL’lik bir yer açtık halkımıza. 9 arkadaşa iş imkanı sağladık. 9 personel çalışıyor bizimle beraber. Burada bir aileyiz hep beraber çalışıyoruz. Böyle devam ederse inşallah yatırımlarımızın devamını da Batman’a yapmayı düşünüyoruz. Fransa’nın Born kentinde de böyle bir mekanımız vardı. Biz yurt dışına herkes parasını kaçırmayı tercih ederken, ekonominin güç zamanlarda olduğu zamanlarda Batman’ı tercih ettik. Kendi memleketimize, kendi yurdumuza yatırımlarımızı yapıyoruz. Biz paramızı kaçırma taraftarı değil, yatırım yapma taraftarıyız. İnşallah bu başka arkadaşlara da örnek olur. Daha çok işsiz arkadaşımıza iş imkanı sağlarız" diye konuştu.

Türkiye’de ilk ve tek tacos ürünü Batman’da

Fransa mutfağını Batman’a taşıdıklarını belirten Dün, "Damak tadı olarak çoğu insanımız diyor ki; bilmediğimiz şeyi yemeyiz. Fransız mutfağını da buraya taşıdık. Türkiye’de ilk ve tek olan tacos ürününü biz burada yapıyoruz. Tacos’un içinde bizim bildiğimiz kuzu eti, değişik soslar, değişik tatlar var. Bu tadı tatmayan arkadaşlara bunu tavsiye ediyoruz. Herkes buyursun tatsın, tadını beğenmezlerse bizim ikramımız olur. Bunun da arkasında duruyoruz. Tadını beğenmeyenlere ikram ediyoruz, parasını da almıyoruz. Fransız mutfağı değişik bir mutfak. Avrupa insanı her zaman farklı tatlar tatmak ister. Bizim insanımız da bildiğinden şaşmamayı tercih eder. İnşallah biz bunu değiştireceğiz ve değişik damak tatları tattıracağız. Bonjur köfte, kendimize has beytimiz, tacosumuz, et tacos, köfte tacos, tavuk tacosdan oluşuyor. İnşallah da halkımız beğenir, şimdiye kadar beğendiler. Nitekim daimi tacos müşterilerimiz var. Sürekli geldiklerinde tacos yerler” şeklinde konuştu.