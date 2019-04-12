0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ASKİ Spor Kulübü güreşçileri yeni başarılara imza atıyor

Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları tebrik eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ’’Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp desteğimizi sürdüreceğiz’’ dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 13:04
ASKİ Spor Kulübü güreşçileri yeni başarılara imza atıyor

Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları tebrik eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ’’Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp desteğimizi sürdüreceğiz’’ dedi.


ASKİ Spor Kulübü güreşçileri, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu. Türkiye 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanırken, topladığı 156 puanla takım halinde ikinci oldu. Şampiyonada Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu güreşçiler, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir rekora da imza attı. Yurda dönen şampiyon güreşçileri ilk kutlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Başkan Yavaş, makamında ağırladığı ASKİ Sporlu güreşçileri ve yöneticileri tek tek tebrik etti. ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu, Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç’in de yer aldığı ziyarette güreşçilerle kutlama pastası da kesen Başkan Yavaş, ’’Hepinizi tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabarttınız. Bizim sizin üzerinizde henüz bir emeğimiz yok. Hiç şüpheniz olmasın ki bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp desteğimizi sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.



’’Ankara’da en az 1,5 milyon kişiye 7’den 70’e spor yaptırmak amacındayız’’


Spora olan ilginin ve sevginin çocuk yaşlarda kazandırılması gerektiğinin altını çizen Yavaş, ’’Biz Ankara’da en az 1,5 milyon kişiye 7’den 70’e spor yaptırmak amacındayız. İnsanlar her yerde spor yapabilmeli. Onun için spor yapabilecek yerleri çoğaltmak gerekiyor’’ şeklinde konuştu.


Finalde Taha Akgül, 125 kiloda Gürcü Geno Petriashvili’yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa Şampiyonu oldu. 70 kiloda Mustafa Kaya ve 57 kiloda Süleyman Atlı altın madalya kazanırken, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan gümüş madalya ile Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. ASKİ Spor Kulübü güreşçileri üç ayrı sıklette altın madalya kazanırken, İbrahim Bölükbaşı da Avrupa beşincisi oldu. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türk bayrağını göndere çektiren ASKİ Sporlu güreşçiler, Romanya dönüşü Ankara Esenboğa Havaalanı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Sporcuların kazandığı başarılara dair duygularını dile getiren ASKİ Spor Güreş Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, ’’Güreşçilerimiz bir tarih yazdı. İstiklal Marşımızı okutmak, bütün dünyaya dinletmek, bu başarıları sporcularımızla beraber tüm Türkiye halkına hediye etmek ve altın madalyaları özellikle Ankara’ya getirmek bizim için çok önemliydi. 2020 için yine iddialı konuşuyorum. Taha Akgül bizim tek Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz ama Allah nasip ederse biz bunu 3’lere, 4’lere çıkartacağız. Yine İstiklal Marşımızı okutacağız ve altın madalyayı hem ülkemize hem de Büyükşehir Belediyemize getirip hediye edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.


Serbest güreş alanında 7. Kez Avrupa şampiyonluğu elde ederek bir rekora imza atan Taha Akgül ise, ’’Tarihi bir şampiyonaydı. Özellikle 10 sıklette 7 madalya çok büyük bir başarı. Final müsabakasında son Dünya Şampiyonu rakibimi 7-0 güzel bir skorla yenmem de ekstra bir özgüven ve motivasyon oldu. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim başarımızdaki en büyük temel neden sürekli ve disiplinli bir şekilde çalışmamız. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız’’ dedi.


ASKİ Sporlu Avrupa Şampiyonu Mustafa Kaya da, takım halinde çok başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini ve tarihi bir rekorla Türkiye’ye döndüklerini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malazgirt belediyesinde devir teslim
    1. Malazgirt belediyesinde devir teslim
    2. Alanar meyve, ihracatta Türkiye..
    3. Genç MÜSİAD Konya Şubesinde konferans
    4. Mazbatasını doğum gününde aldı
    5. Sudan Askeri Geçiş Konseyi:..
    6. Bağlanıp boğularak öldürülen..
    7. Minikler polisleri ziyaret etti
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Oy veren..
    9. Bandırma’da kağıt model uçak yarışması..
    10. İnci GS Yuasa, Manisa'daki 3...
    11. Piyasalarda gün ortası
    12. Başkale’de çığ tehlikesinden dolayı..
    13. Sudan Askeri Geçiş Konseyi: "Ömer..
    14. Çocuklarda uyku apnesine dikkat
    15. (Özel) Antika ve nostaljik ürünler..
    16. Bilek güreşçileri Türkiye’yi..
    17. "İsrail'deki seçim sonuçları barış..
    18. Tuzla’da bir tersanede vinç denize..
    19. Avrupa şampiyonu Yasemin Adar’dan..
    20. Türkiye, OPPO’nun renkli telefonlarını..
    21. İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş..
    22. Kurtköy Spor Futbol okulu açıldı
    23. Palandöken’den Kartepe’ye tanıtım..
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Hatayspor, Afjet Afyonspor maçı..
    26. Başkan Tollu şehitliği ziyaret etti
    27. Migren ağrılarına dikkat
    28. Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine..
    29. "Amacımız at üzerinde ok atan gençler..
    30. Doğada bulunan angut kuşu koruma..
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor