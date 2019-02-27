0553 313 94 23

ASKİ Spor Bayan Taekwondo takımı hedef büyüttü

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Bayan Taekwondo takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
ASKİ Spor Bayan Taekwondo takımı hedef büyüttü

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Bayan Taekwondo takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.


Sporcularının ve teknik kadrosunun tamamının bayanlardan oluştuğu ASKİ Spor Taekwondo Takımı, yoğun bir antrenman sürecine girdi. ASKİ Spor Bayan Taekwondo Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Dünya, Avrupa Şampiyonu ve Olimpiyat üçüncüsü eski Milli Taekwondocu Hamide Bıçkın Çetiner, bayanlardan oluşan bir takım kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türkiye’de şu an teknik direktörü ve antrenörü dahil olmak üzere sadece bayanlardan oluşan tek taekwondo bayan takımı ASKİ Spor Kulübü. Çok ciddi ve hızlı bir yükseliş grafiğimiz var. ASKİ Spor Kulübü yöneticilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bayanlardan oluşan bu takımı, ciddi bir şekilde desteklemeleri, bizim için onur verici. Büyük destek vererek kapıları bize açmalarından da çok büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.



Çetiner: "Olimpiyat şampiyonu çıkarmak istiyoruz"


Dünya Şampiyonası’na gidecek olan ASKİ Sporlu Zeliha Ağris ve Rukiye Yıldırım’ın Milli Takım kampında olduğunu belirten Çetiner, “Buradaki sporcularımızla da hızlı bir şekilde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlık yapmaya devam ediyoruz. Antrenmanlarımız son sürat devam ediyor. Hedeflerimiz büyük. Olimpiyat şampiyonu çıkarmak istiyoruz. Kulübümden bir bayan olimpiyat şampiyonu çıkmasını çok arzu ediyorum” şeklinde konuştu.



Rekorlara imza atıyorlar


Takımın 16 yaşındaki sporcularından Esmanur Ersoy ve Ayşe Şule Başkır’ın tek hedefleri 2024 olimpiyatlarına katılmak. İki sporcu da 2024’te olimpiyatlarında Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Taekwondonun Poomsae branşında çalışan ve birçok Türkiye Şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki Elif Aybüke Yılmaz da poomsaeyi daha estetik ve ritmik bulduğu için seçtiğini söyledi. 2008 yılından beri Milli Takım’da olan, iki Dünya Şampiyonluğu, üç Avrupa Şampiyonluğu bulunan Yılmaz, “Bu sene yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Plaj Şampiyonası ile 2020’de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda kulübümüz adına tekrar şampiyonluk ve en değerli sporcu ödülleri için mücadele edeceğiz” dedi.



Yılmaz: "Kulübümüze madalyalar getirmek istiyoruz"


17 yıldan beri taekwondo yaptığını belirten Büşra Deniz Yılmaz ise, “Amcam ve babam poomsae branşıyla ilgiliydiler. Taekwondoya ilk başladığım zamanlarda bunda daha yetenekli olduğunu fark ettim” dedi. Hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirten Deniz Yılmaz, “20 kez Türkiye Şampiyonluğu elde ettim. 2017 yılı Avrupa Şampiyonluğum var. Seneye Dünya Şampiyonası var. Hedefe kitlendim. İnşallah bu çalışmalar ve emeklerimiz boşa gitmez. İlerlemeyi düşünüyoruz, kulübümüze madalyalar getirmeyi, başarılı, vatanımıza milletimize hayırlı sporcular olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karataş’ta petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başladı
    1. Karataş’ta petrol ve doğalgaz arama..
    2. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    3. Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
    4. Bakanın müjdesi Tirebolu’yu sevindirdi
    5. Dündar: "Osmangazi Meydanı’nın..
    6. Tapu Dairesi'nde silahlı kavga! 1 kişi..
    7. Ümraniyespor finalde Galatasaray’ı..
    8. Gider’in projeleri beğeni topladı
    9. Türkiye-Moldova maçının öncelikli..
    10. Parkinson hastasının yatak talebi..
    11. Giresun Üniversitesi’nde “Hocalı..
    12. Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray..
    13. Erciyes, Snowkite Dünya Kupası’na ev..
    14. Türkiye’nin en kapsamlı deniz..
    15. STK’lardan Venezuela’ya destek
    16. İrlandalı siyasiler çıldırdı! PKK ve..
    17. Erciyes Teknopark Tarafından Teknopark..
    18. Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden..
    19. Nijerya'da muhalif lider seçim..
    20. Silopi Belediyesi’nden miniklere..
    21. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    22. Manisa Şehir Hastanesinde konfor ve..
    23. Duterte: "Rohingyalılara vatandaşlık..
    24. 'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü..
    25. Melikgazi Projeleri için bilimsel..
    26. Tütüncü, Hurdacılar Sitesi’nde
    27. Paris’te Hocalı Katliamı anma..
    28. Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü..
    29. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    30. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor