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Aşkı için 65’inde okuma-yazmayı öğrendi

Amasya’da yaşayan Nadide Kaynarpınar, 40 yılı aşkın süredir aynı yastığa baş koyduğu görme engelli eşiyle ilgilendiğinden dolayı dışarı çıkamadığı için evinde okuma-yazma kursu aldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:58
Aşkı için 65’inde okuma-yazmayı öğrendi

Amasya’da yaşayan Nadide Kaynarpınar, 40 yılı aşkın süredir aynı yastığa baş koyduğu görme engelli eşiyle ilgilendiğinden dolayı dışarı çıkamadığı için evinde okuma-yazma kursu aldı. Azimle çalışıp harfleri öğrenen 65 yaşındaki Kaynarpınar’ın kurduğu ilk cümle ise "Osman seni çok çok seviyorum” oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bir yıl önce başlattığı Okuryazarlık Seferberliği’ne katılmak için umutla başvurduğu Amasya Halk Eğitim Merkezi tarafından kendisi için özel görevlendirilen öğretmenin verdiği 2 aylık eğitimin ardından bitirme belgesini alan iki çocuk annesi Kaynarpınar, sonrasında sol gözüne yapılan katarakt işleminin peşinden beliren ödemden dolayı çok istemesine rağmen okuma-yazma çalışmalarını devam ettiremedi.



Kornea nakli bekliyor


Başvurduğu hastanede kornea nakli yapılması için sıraya alındığını ancak çok korktuğunu, sağlığına kavuşup eşine daha iyi bakmayı ve eğitimini de sürdürmeyi hayal eden Kaynarpınar, “Sağ gözümde de katarakt oluştu. Gözü görmeyen beyim var. Ne yaparım?” dedi.



Emine Erdoğan ile tanışmayı istiyor


Sağlığına kavuşup eğitimini sürdürmeyi ve eşine daha iyi koşullarda bakmayı isteyen Kaynarpınar, Okuryazarlık Seferberliği’nin 1. yıldönümü dolayısıyla davet edildiği Külliye’de düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini söyledi.



"O benim iki gözüm"


Osman Kaynarpınar da 38 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybettiğini ve o günden bu yana krediyle alıp borcunun halen ödemeye devam ettiklerini dile getirdi. Evin tüm yükünü sırtlayan karısının okuma-yazmayı öğrenmek isteğini ve "Bu yaştan sonra deve düdük çalar mı hanım?" sözleriyle değerlendirip "Çaldığı yere kadar" cevabını aldığını ifade eden 65 yaşındaki Osman Kaynarpınar, "Eşimin yazdığı ilk cümle ‘Osman seni çok seviyorum’ oldu. Beklemiyordum, sürpriz oldu. O benim iki gözüm. Benden nakil olacak gibi olsa gözümü çıkartıp ona veririm” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:58
  1. doğa

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