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Askerlikte jandarma dönemi bitti! Jandarmanın görevini kim yapacak?

Bedelli askerliğin gündemde olduğu şu günlerde jandarmada önemli değişiklikler oluyor. Türkiye askeri alanda profesyonelleşmeye devam ederken bu kapsamda 31 Temmuz itibariyle zorunlu askerlikte artık jandarma olunmayacak.

29 Haziran 2018 Cuma 12:09
Askerlikte jandarma dönemi bitti! Jandarmanın görevini kim yapacak?

Bedelli askerliğin gündemde olduğu şu günlerde jandarmada önemli değişiklikler oluyor. Türkiye askeri alanda profesyonelleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda 31 Temmuz itibariyle zorunlu askerlikte artık jandarma olunmayacak.

Darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak. Profesyonelleşme çalışmalarının sürdüğü Jandarma Teşkilatında haziran ayı itibarıyla askerlik görevini ifa eden bin 332 yedek subay ve 111 bin 341 erbaş/er olmak üzere toplam 112 bin 673 yükümlü yer alıyor. Resmi Gazete'de 31 Temmuz 2016'da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı, 3 yıl boyunca jandarmaya er göndermeye devam edecek. Söz konusu kararnameye göre, İçişleri Bakanlığının göreceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla bu sürenin uzatılmaması halinde, 31 Temmuz 2019'dan sonra jandarmaya askerlik yükümlüsü alınmayacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 27 Temmuz 2016'da çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle İçişleri Bakanlığına bağlanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 12:09
  1. jandarma
  2. milli savunma bakanlığı

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