Askerlik yoklamasında büyük kolaylık!

Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.