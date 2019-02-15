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Yeni askerlik sistemi son dakika askerlik süresi Meclis’e sunuldu mu?

Askerlik süresinin ne zaman kılacağına ilişkin asker ocağındaki binlerce genç merakla Meclis’ten gelecek yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaya bekliyor. 12 ay askerlik süresini yerine getiren askerler, askerlik düşmesinin yerel seçimlerden önce çıkıp kendilerine vurur mu sorusunu sormakta. Peki askerlik süresi kaç ay olacak? Yeni askerlikte süre ne kadar? Askerlik süresi son dakika 2019 askerlik düştü mü, askerlik süresi ne zaman kılacak? Askerlik kısalırsa görevdeki askerleri de kapsayacak mı? Kısa dönem kalkacak mı? Tek tip askerlik mi olacak? Askerlik süresi 3 aya mı inecek? Askerlik 9 ay mı olacak? soruları halen cevap beklemekte. İşte askerlik süresi son durum haberleri…

15 Şubat 2019 Cuma 16:58
Yeni askerlik sistemi son dakika askerlik süresi Meclis’e sunuldu mu?

Askerlik süresinin ne zaman kılacağına ilişkin asker ocağındaki binlerce genç merakla Meclis’ten gelecek yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaya bekliyor. 12 ay askerlik süresini yerine getiren askerler, askerlik düşmesinin yerel seçimlerden önce çıkıp kendilerine vurur mu sorusunu sormakta. Peki askerlik süresi kaç ay olacak? Yeni askerlikte süre ne kadar? Askerlik süresi son dakika 2019 askerlik düştü mü, askerlik süresi ne zaman kılacak? Askerlik kısalırsa görevdeki askerleri de kapsayacak mı? Kısa dönem kalkacak mı? Tek tip askerlik mi olacak? Askerlik süresi 3 aya mı inecek? Askerlik 9 ay mı olacak? soruları halen cevap beklemekte. İşte askerlik süresi son durum haberleri…

Askerlik düşerse kimlere vuracak 2019. Bedelli askerliğin hayata geçilmesiyle birlikte kamuoyunda normal askerlik süresinin de kısalması talebi oluştu. Bu bekletiye başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet sessiz kalmadı ve askerlik süresinin de kısalmasının içinde bulunduğu yeni askerlik sisteminin devreye sokulması için çalışmalar başladı. Yeni askerlik sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda muhatap Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı oldu. Hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların artık sonuna geldi. Vatandaş da yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı ve bu sistemde yeni askerlik süresinin ne kadar olacağı, askerlik süresi ne kadar kısalaca? Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik kısalırsa görevdeki askerleri de kapsayacak mı? Kısa dönem kalkacak mı? Tek tip askerlik mi olacak? Askerlik süresi 3 aya mı inecek? Askerlik 9 ay mı olacak? Soruları halen cevap beklemekte. 

Askerlik süresi 3, 6, 9, 12 ay mı olacak?

Askerlik sistemi ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herkes müsterih olsun, konu bütün boyutlarıyla çalışılmakta" dedi Bakan Akar, "Bir taraftan ülkemizin güvenliği bağlamında yükümlülük hizmetini diğer taraftan gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz." Demişti. Vatandaşlar sürecin nasıl işlediğini öğrenmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin özel yayınında 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde durduklarını söyledi. Konu ile ilgili son açıklama Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin yaptığı açıklamada:”Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi. Askerlik süresinen kısalması durumunda silah altında bulunan askerler süresi dolan terhis edilecek.

 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:58
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  4. 2019 askerlik düştü mü
  5. askerlik süresi ne zaman kılacak?
  6. Askerlik kısalırsa görevdeki askerleri de kapsayacak mı?
  7. Kısa dönem kalkacak mı?
  8. Tek tip askerlik mi olacak?
  9. Askerlik süresi 3 aya mı inecek?
  10. Askerlik 9 ay mı olacak?
  11. 9 ay askerlik ne zaman yürürlüğe girecek 2019
  12. askerlik düşerse kimlere vuracak 2019
  13. askerlik düşecek mi ne zaman belli olacak 2019
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