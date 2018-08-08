0553 313 94 23

Askerlik kısalacak mı? Tek tip askerlik mi geliyor? Askerlik ne zaman düşecek? Askerlik süresi ne kadar olacak? Akserlik süresinde sondurum

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte binlerce kişi bedelli askerlikten yararlanarak 15 bin TL karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Milyonlarca uzun ve kısa dönem asker adayları ise bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte askerlik süresinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Askerlik süresi kısalıyor mu? Tek tip askerlik mi geliyor? Uzun dönem kısa dönem kalkıyor mu? Askerlik ne zaman düşecek? İşte detaylar

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:19
Askerlik kısalacak mı? Tek tip askerlik mi geliyor? Askerlik ne zaman düşecek? Askerlik süresi ne kadar olacak? Akserlik süresinde sondurum

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte binlerce kişi bedelli askerlikten yararlanarak 15 bin TL karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Milyonlarca uzun ve kısa dönem asker adayları ise bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte askerlik süresinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Askerlik süresi kısalıyor mu? Tek tip askerlik mi geliyor? Uzun dönem kısa dönem kalkıyor mu? Askerlik ne zaman düşecek? İşte detaylar

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte zorunlu askerliğin de revize edilmesi gündemde. Türkiye askeri alanda profesyonel askerliğe geçmeden önce terörle mücadelede ön saflarda eğitimsiz erler yer almakta bunun sonucunda da çok sayıda şehit vremekteydik. Ancak TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte hem TSK'nın gücüne güç katıldı hem de terörle konusunda daha etkin mücadele edilmeye başlandı. 

12 AY ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK KISA DÖNEM KALKACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Zorunluğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği askerlik sisteminin detaylarına ortaya çıkmaya başladı. Sözcü'nün haberine göre, 12 ay olan uzun dönem askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE ASKERLİK SÜRESİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte 12 ay olan askerlik süresinin revize edilmesi de gündeme geldiği konuşulan konular arasında.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:19
  1. Askerlik
  2. tek tip askerlik
  3. askerlik düşecek mi
  4. askerlik düzenlemesi
  5. askerlik kısalıyor mu
  6. askerlik süresinde son durum
  7. haberler
  8. tsk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    1. Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    2. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    3. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
    4. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
    5. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
    6. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
    7. TSK onları ordu saflarına kattı
    8. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
    9. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
    10. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
    11. ABD fitili ateşledi
    12. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
    13. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
    14. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
    15. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
    16. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
    17. TPAO petrol aramak için ruhsat..
    18. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
    19. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
    20. Bakanlık açıkladı: Bingöl'de 3 PKK'lı..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...