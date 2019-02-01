Askerlik kısalmasına ilişkin son dakika açıklamasını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Bakan Akar, TSK ve MSB olarak yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı ve askerlik süresinin ne kadar olacağına ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin son durumu açıkladı. Peki askerlik süresinin düşmesinde son durum ne? Askerlik süresi ne kadar kısalacak? Askerlik süresi düşecek mi 2019 son dakika haberleri

Yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tek tip askerlik konusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağını merak eden gençler, askerlik süresinin ne kadar olacağına ilişkin merakını internette araştırmaya devam ediyor. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin geçtiğimiz haftaki TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hulusi Akar, "tek tip askerlik" sorusunu şöyle cevapladı: "Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” ifadesini kullanı. Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.

Üniversite mezunları madur edilmeyecek

Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.

Askerlik süresinin kısalmasını içeren teklif Meclis’e ne zaman gelecek?

Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.

2 ay askerlik 9 aya düşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, “Profesyonel askerlik esasen var. Bizim eksper çavuş ve erbaş alımlarımız devam etmekte . Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK amacıyla er alımına devam etmekte uz, edeceğiz” dedi. mecburi ğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın sözünü ettiği askerlik düzeneğinin detaylarına meydana çıkmaya başladı. Sözcü'nün haberine göre, 12 ay olan uzun devre askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık eğitimdra 6 ay süresince asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay süresince asgari ücret ödenecek. te yandan Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP genel başkan ı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Erdoğan -Bahçeli görüşmesinde TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle Beraber 12 ay olan askerlik süresinin revize edilmesi de gündeme geldiği şulan konular arasında bulunduğu bildirilmişti .